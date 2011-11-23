فقدان کتابخانه جامع یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در آئین تجلیل از کتابداران مساجد استان هرمزگان با اشاره به سابقه دینی فعالیت های مسجد، اظهار داشت: تازه های کتاب حوزه دین باید در کتابخانه های مساجد موجود باشد.

وی افزود: کتاب های کتابخانه مسجد باید متناسب با فهم و نیاز جوانان، نوجوانان و کودکان هر منطقه تهیه شود.

آیت الله نعیم آبادی خطاب به متولیان کتابخانه های مساجد، بیان داشت: بررسی کنید که نوجوانان و جوانان مسجد شما به چه نوع کتابی علاقه دارند و با تامین آن، نسل جوان را به مسجد جذب کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عطش بالای مردم برای مطالعه و کتابخوانی اذعان کرد: در نمایشگاه های کتاب که به صورت سالانه برگزار می شود، شاهد حضور حداکثری مردم و خرید بالای کتاب توسط خانواده ها هستیم و این به خوبی نشان می دهد اگر شرایط و امکانات مهیا و فراهم شود مردم به سوی مطالعه تمایل نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس گفت: کتابداران کتابخانه های مساجد، متولیان حرکت عظیم فرهنگ توسعه و ترویج مطالعه و کتابخوانی در جامعه هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: شما کتابداران می توانید نقش مهم و مؤثری در جهت ترغیب مردم به کتابخوانی و مطالعه ایفا کنید و اخلاق نیک و خوشرویی شما در جذب افراد موثر است.

نعیم آبادی فقدان کتابخانه ای جامع را که پاسخگویی نیاز مردم باشد یکی از کمبودهای استان هرمزگان برشمرد و گفت: یکی از مصوبات سی و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی، تاسیس کتابخانه ای جامع و در شان مردم هرمزگان بود که با بهره برداری از آن بخشی از نیاز فرهنگی مردم مرتفع می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان نیز در ادامه این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کتابخانه های مساجد استان گفت: در حال حاضر 115 کتابخانه مخزن دار و 90 کتابخانه باز زیر نطر این دبیرخانه در مساجد هرمزگان فعال هستند.

حجت الاسلام احمد پهلوانی افزود: همزمان با عید غدیر 25 هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی، کمک درسی، کودک و نوجوان و ... و 10 هزار نرم افزار شمیم انتظار بین کتابخانه های مساجد استان توزیع شد.

وی اضافه کرد: مقدمات ارائه خدمات بیمه ای به 61 نفر از مدیران کانون ها و کتابداران مساجد استان فراهم شده است.

پهلوانی از مجوزدار شدن کتابخانه های مساجد خبر داد و اظهار داشت: اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی بخشنامه ای اختیار صدور مجوز کتابخانه های مساجد را به ستاد عالی واگذار کرده است که با مجوز دار شدن همانند کانون های مساجد، در سال های آتی شاهد تخصیص اعتبار برای تجهیز آنها از سوی مجلس باشیم.

در این مراسم از کتابداران نمونه کتابخانه های مساجد روستایی و شهری استان هرمزگان تجلیل شد.