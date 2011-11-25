محرم و صفر سرشار از پیامهای انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر پنجشنبه در جمع راویان عاشورایی افزود: حادثه دلخراش کربلا ثمره انحراف برخی از خواص وتوجه عده ای به دنیا ومادیات بوده است.

قناعت با مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب امام حسین ( ع) تصریح کرد : انقلاب اسلامی ایران به نقاط حساس جهانی خود رسیده است و امروز صدای پیام انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و جهان شنیده می شود.

استاندار مهمترین ثمره انقلاب امام خمینی (ره) و نهضت ایشان را بصیرت دانست و این ویژگی را نیاز اساسی امروز جامعه بویژه در بین مسئولان ارشد کشور برشمرد.

وی با اشاره به نقش روحانیت در ایام ماه محرم وصفر اظهار داشت :روحانیون در میان مردم مانند یک رسانه اثرگذار ضمن تبیین قیام امام خمینی (ره) و نهضت ایشان، خدمات دولت و تلاشهای نظام اسلامی را به صورت شفاف برای مردم تبیین کنند.

به گفته قناعت، تقویت روحیه امیدوارانه وبا نشاط مردم در حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی در مقابل ظالمان و متجاوزان به این کشور وظیفه دیگر روحانیت است.



استاندار گلستان گفت :حفظ وحدت حول محور ولایت و مبانی نظام و انقلاب نقطه مشترک همه دلدادگان انقلاب اسلامی است.