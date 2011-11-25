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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

قناعت:

محرم و صفر سرشار از پیامهای انسانی است

محرم و صفر سرشار از پیامهای انسانی است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: محرم و صفر سرشار از پیام های انسانی و اخلاقی است که آرمان خواهان و آزادگان جهان می توانند از آن الگوبردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر پنجشنبه در جمع راویان عاشورایی افزود: حادثه دلخراش کربلا ثمره انحراف برخی از خواص وتوجه عده ای به دنیا ومادیات بوده است.

قناعت با مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب امام حسین ( ع) تصریح کرد : انقلاب اسلامی ایران به نقاط حساس جهانی خود رسیده است و امروز صدای پیام انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه و جهان شنیده می شود.
 
استاندار مهمترین ثمره انقلاب امام خمینی (ره) و نهضت ایشان را بصیرت دانست و این ویژگی را نیاز اساسی امروز جامعه بویژه در بین مسئولان ارشد کشور برشمرد.
 
وی با اشاره به نقش روحانیت در ایام ماه محرم وصفر اظهار داشت :روحانیون در میان مردم مانند یک رسانه اثرگذار ضمن تبیین قیام امام خمینی (ره) و نهضت ایشان، خدمات دولت و تلاشهای نظام اسلامی را به صورت شفاف برای مردم تبیین کنند.
 
به گفته قناعت، تقویت روحیه امیدوارانه وبا نشاط مردم در حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی در مقابل ظالمان و متجاوزان به این کشور وظیفه دیگر روحانیت است.

استاندار گلستان گفت :حفظ وحدت حول محور ولایت و مبانی نظام و انقلاب نقطه مشترک همه دلدادگان انقلاب اسلامی است.
کد مطلب 1468571

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