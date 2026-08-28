برنامه مراسم وداع و تشییع شهید نورانی در بجنورد و آشخانه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با صدور اطلاعیهای برنامه مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر بسیجی مدافع وطن، شهید علیاصغر نورانی را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام، جمعه ۶ شهریورماه ساعت ۲۱ در میدان شهید بجنورد برگزار میشود.
همچنین مراسم وداع مردم شهیدپرور شهرستان سملقان، یکشنبه ۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰ در میدان مقاومت (ارشاد) شهر آشخانه برگزار خواهد شد.
مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک این شهید مدافع وطن نیز دوشنبه ۹ شهریورماه ساعت ۹ صبح از چهارراه شهرداری آشخانه به سمت آرامگاه ابدی شهید برگزار میشود.
روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی از عموم مردم شهیدپرور، بسیجیان، ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا و تمامی دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای شهدا و حراست از انقلاب و کیان میهن اسلامی به اثبات رسانند.
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