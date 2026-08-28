افتتاح دفاتر مشاوره وقف در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی مقدم دبیر ستاد بزرگداشت هفته وقف با تشریح برنامه‌های نخستین روز هفته وقف اظهار کرد: روز شنبه، همزمان با آغاز برنامه‌های هفته وقف، دفاتر مشاوره وقف در سراسر کشور به‌صورت وبیناری افتتاح و فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: این دفاتر با هدف تسهیل امر وقف، پاسخگویی به سؤالات مردم و خیرین و ارائه مشاوره تخصصی راه‌اندازی شده‌اند تا علاقه‌مندان بتوانند پیش از اقدام به وقف، درباره نوع وقف، نیت واقف، مسائل شرعی و حقوقی و چگونگی ایجاد موقوفات متناسب با نیازهای روز جامعه از مشاوره کارشناسان بهره‌مند شوند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ با تأکید بر رویکرد مردمی هفته وقف گفت: تلاش ما این است که مشاوره وقف از یک خدمت اداری فراتر رفته و به یک خدمت عمومی، آسان و در دسترس برای مردم تبدیل شود؛ به همین دلیل دفاتر مشاوره در نقاط مختلف کشور و به‌ویژه در محل‌های حضور مردم فعال خواهند شد.

معممی مقدم همچنین از برگزاری مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) در نخستین روز هفته وقف خبر داد و گفت: این مراسم با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیران و همکاران ستاد مرکزی، مدیران و کارکنان اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و مدیران بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تجدید میثاق با امام راحل، فرصتی برای بازخوانی نگاه امام خمینی(ره) به وقف و نقش آن در خدمت به مردم، محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی است و مجموعه اوقاف در آغاز هفته وقف، فعالیت‌های خود را با این رویکرد و با تجدید عهد با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ در پایان تأکید کرد: هفته وقف امسال با محوریت مردم، خدمت و اعتماد عمومی آغاز می‌شود و افتتاح دفاتر مشاوره وقف و تجدید میثاق با امام راحل، دو برنامه مهم روز نخست این هفته برای آغاز یک حرکت گسترده در مسیر ترویج و تسهیل فرهنگ وقف در سراسر کشور است.