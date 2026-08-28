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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

افتتاح دفاتر مشاوره وقف در سراسر کشور

افتتاح دفاتر مشاوره وقف در سراسر کشور

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵، از افتتاح دفاتر مشاوره وقف در سراسر کشور به‌صورت وبیناری و برگزاری مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل در روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معممی مقدم دبیر ستاد بزرگداشت هفته وقف با تشریح برنامه‌های نخستین روز هفته وقف اظهار کرد: روز شنبه، همزمان با آغاز برنامه‌های هفته وقف، دفاتر مشاوره وقف در سراسر کشور به‌صورت وبیناری افتتاح و فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: این دفاتر با هدف تسهیل امر وقف، پاسخگویی به سؤالات مردم و خیرین و ارائه مشاوره تخصصی راه‌اندازی شده‌اند تا علاقه‌مندان بتوانند پیش از اقدام به وقف، درباره نوع وقف، نیت واقف، مسائل شرعی و حقوقی و چگونگی ایجاد موقوفات متناسب با نیازهای روز جامعه از مشاوره کارشناسان بهره‌مند شوند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ با تأکید بر رویکرد مردمی هفته وقف گفت: تلاش ما این است که مشاوره وقف از یک خدمت اداری فراتر رفته و به یک خدمت عمومی، آسان و در دسترس برای مردم تبدیل شود؛ به همین دلیل دفاتر مشاوره در نقاط مختلف کشور و به‌ویژه در محل‌های حضور مردم فعال خواهند شد.

معممی مقدم همچنین از برگزاری مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) در نخستین روز هفته وقف خبر داد و گفت: این مراسم با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیران و همکاران ستاد مرکزی، مدیران و کارکنان اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و مدیران بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تجدید میثاق با امام راحل، فرصتی برای بازخوانی نگاه امام خمینی(ره) به وقف و نقش آن در خدمت به مردم، محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی است و مجموعه اوقاف در آغاز هفته وقف، فعالیت‌های خود را با این رویکرد و با تجدید عهد با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وقف ۱۴۰۵ در پایان تأکید کرد: هفته وقف امسال با محوریت مردم، خدمت و اعتماد عمومی آغاز می‌شود و افتتاح دفاتر مشاوره وقف و تجدید میثاق با امام راحل، دو برنامه مهم روز نخست این هفته برای آغاز یک حرکت گسترده در مسیر ترویج و تسهیل فرهنگ وقف در سراسر کشور است.

کد مطلب 6930188
سیده فاطمه سادات کیایی

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