«شهدای میناب» بر سکوی قهرمانی نخستین لیگ پدل مازندران ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره لیگ پدل استان مازندران که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، پس از پشت سر گذاشتن ۹ هفته رقابت میان تیمهای حاضر، با برگزاری دیدارهای نهایی صبح جمعه به کار خود پایان داد.
این رقابتها با حضور ۱۴ تیم در دو گروه هفتتیمی برگزار شد و تیمها در مرحله مقدماتی به صورت دورهای با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان این مرحله، چهار تیم برتر هر گروه راهی مرحله حذفی شدند تا هشت تیم برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم بروند.
مرحله حذفی مسابقات از چهارشنبه چهارم شهریور آغاز شد و در ادامه، دیدارهای ردهبندی و فینال امروز رگزار شد.
در مسابقه نهایی، تیمهای «فانتومی ساری» و «۱۶۸ آمل» مقابل یکدیگر قرار گرفتند که نماینده آمل با عبور از سد حریف ساروی خود، جام قهرمانی نخستین دوره لیگ پدل مازندران را بالای سر برد. تیم «فانتومی ساری» نیز عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.
در دیدار ردهبندی نیز تیم «پدل پوینت» با پیروزی برابر حریف خود در رتبه سوم این دوره از مسابقات قرار گرفت.
نخستین دوره لیگ پدل مازندران با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار برگزار شد و به عنوان نخستین تجربه برگزاری لیگ این رشته در کشور، گام تازهای در مسیر توسعه و سازماندهی رقابتهای پدل به شمار میرود.
سرداوری این مسابقات بر عهده آیدا شجاعیفر بود و ونداد ارندان نیز مسئولیت برگزاری لیگ را بر عهده داشت.
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