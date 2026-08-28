محمد اصفهانی و چند نکته برای افزایش تاب آوری جامعه در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصفهانی خواننده سرشناس که در دومین شب برگزاری «ٰروایت رحمت» در محوطه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت، تاکید کرد هنر و موسیقی هدف خوب کردن حال مردم را دنبال میکند.
وی درباره تاثیری که موسیقی میتواند روی مردم بگذارد و ریشههای این اثرگذاری توضیح داد: من فکر میکنم در موسیقی مقید به کلام، رکن اصلی کلام است. آن است که سرنوشت کار را تعیین میکند، باقی جذابیت است.
اصفهانی درباره چگونگی ارتباطگیری موسیقی با مخاطب گفت: زمانی کلمه در یک موسیقی نقش بیشتری را بازی میکند که شما به زخمی چرکین میزنید. درست است که با این نشتر خون جاری میشود، اما در عین حال چرک و عفونت هم خارج میشود. گاهی یک اثر موسیقایی تخلیهکننده و زمانی تهییجکننده است.
این خواننده موسیقی پاپ ادامه داد: در موسیقی باکلام تعیین تکلیف با ترانهسرا است و او کسی است که رکن اصلی این مدل موسیقی را در دست دارد و اوست که به تنظیمکننده و آهنگساز الهام میدهد و خوانندهای که با این مجموعه روبهرو میشود، از آن تاثیر میگیرد و کار خود را اجرا میکند.
وی درباره نقش موسیقی در شرایط امروز جامعه یادآور شد: به نظر من هر کاری که موجب شود در این شرایط مردم احساس سبکی و آرامش کنند، اعم از اینکه مخاطب را به فکر بیاندازد و یا او را وادار کند دست سر زانو بگذارد و بلند شود کار مثبتی است.
اصفهانی درباره برگزاری رویدادهای فرهنگی اجتماعی که در شرایط جنگی پیش روی مخاطبان قرار داده می شود، گفت: این برنامهها ظرفیت آن را دارد که حتی مخاطب گستردهتری را در بگیرد، زیرا آنچه فراهم شده دارای این قابلیت است. از اجرای ما استقبال خوبی صورت گرفت و من یقین دارم برای شبهای آینده مخاطبان بیشتری جمع خواهند شد. وقتی انرژی به این ترتیب گذاشته میشود که یک گروه موسیقی حاضر میشود و قطعاتی را در قالب یک رپرتوار اجرا میکند. هرچه تعداد مخاطبان بیشتر و گستردهتر باشد اثرگذاری بیشتری در جمع مخاطبان دیده میشود.
اصفهانی درباره اجرای قطعاتی که رویکرد مذهبی و دینی دارند، بیان کرد: میزانی که این آثار بتواند با مردم ارتباط برقرار کند بسیار پراهمیت است. پرداختن به موضوعات مربوط به تفکر و باورهای دینی برای من ارزشمند است. اما این را باید در نظر داشت که اگر شما قرآن هم بخوانید با تاکید براینکه طبق اعتقاد مسلمانان بالاتر از قرآن وجود ندارد، بیتی از سعدی هست که میگوید گر تو قرآن بر این نمط خوانی/ ببری رونق مسلمانی، باید به این مهم که کیفیت اجرا مهم است دقت کرد. اجرا باید به گونهای باشد که مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. از همین رو است که باور دارم اگر من به دوران جوانی برمیگشتم شاید خیلی از سختگیریهایی را که در انتخاب کارهایم داشتم کنار میگذاشتم و خیلی چیزهایی را میخواندم که تعداد زیادی از مردم بتوانند آن را گوش دهند و از آن تاثیر بگیرند.
وی در پایان با تاکید به اهمیت ارتباط یک اثر هنری با مخاطب عنوان کرد: یک ترانه و یک اجرا باید چیزی باشد که حال مردم را خوب کند. هدف موسیقی و هدف بسیاری از هنرها خوب کردن حال مردم است، چون مردم عائله خدا هستند و برای کسی که اعتقاد دارد، مردم عزیزترین چیزی هستند که در دسترس است. خدمت به مردم بهترین کار ممکن است و بیشترین و بالاترین ارزش را در نزد خدا دارد.
رویداد هنری «روایت رحمت» ویژه گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) از چهارم تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
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