افتتاح یک طرح شیلاتی در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تقویت زنجیره تولید و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان ازنا، پروژه پیشرو تکثیر و حد واسط ماهیان سردابی در مراسمی به مناسبت هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
این پروژه استراتژیک که با سرمایهگذاری کل ۹۶ میلیارد ریال شامل ۶۰ میلیارد ریال آورده شخصی و ۳۶ میلیارد ریال تسهیلات بانکی احداث شده است، با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون قطعه بچهماهی در مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ مترمربع، تحولی در تأمین بچهماهیهای باکیفیت در منطقه ایجاد خواهد کرد.
این مراسم با حضور روحالله لک علیآبادی، نماینده مردم شهرستانهای ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی، علیاکبر جاهد فرماندار شهرستان، سرهنگ نیازی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت، محمد کریمی رئیس اداره شیلات ازنا و جمعی از مدیران ارشد اجرایی و نظامی شهرستان برگزار شد.
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