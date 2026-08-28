انهدام باند سارقان محتویات داخل خودرو در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول کرمیچگنی در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان پلدختر، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات و شگردهای خاص پلیسی، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.
فرمانده انتظامی پلدختر، ادامه داد: تیمهای عملیاتی پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی، هر سه متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ کرمی چگنی، بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۱۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنها نیز مقادیر قابلتوجهی اموال مسروقه کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی، برای طی روند دادرسی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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