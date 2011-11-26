دیدگاههای اندیشمندان شرقی درباره اندیشه و آراء شهید مطهری درباره انسان

به گزارش خبرنگار مهر ، در این سمینارحجت الاسلام دکترمحمد مطهری فرزند استاد شهید مرتضی مطهری، دکتر حیدر باقر استاد فلسفه دانشگاه پارامدینه و از اندیشمندان اندونزی، دکترسفیان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه اندونزی، دکترکارتی نگارا، استاد فلسفه وعرفان دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا، حسین هاریونتو، استاد فلسفه کالج اسلامی و جمعی دیگر از اندیشمندان پیرامون دیدگاه و آراء شهید مطهری درخصوص انسان سخنرانی کردند.

در مراسم افتتاحیه این سمینار ، سفیر کشورمان طی سخنانی به تشریح نقش وجایگاه استاد مطهری در اندیشه اسلامی معاصر در جهان اسلام پرداخت .



"محمود فرازنده " در این زمینه گفت : استاد مطهری در دوره ای به دفاع از دین پرداخت که بخش عمده از مجامع فکری در جهان اسلام وابسته و یا متاثر از جریانهای فکری موجود در شرق وغرب یعنی کمونیسم ، مائوئیسم و لیبرالیسم بودند و بخش مذهبی و جریانهای اسلامی بویژه درحوزه های دینی ازدیدگاههای باز و روشنی که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد برخوردار نبوده و دچار جمود فکری بودند.

وی در بخش دیگر از سخنانش به تاثیر افکار و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و علامه طباطبایی (ره) بر آراء واندیشه ها و همچنین تربیت معنوی استاد مطهری پرداخت .

سفیر کشورمان افزود : استاد مطهری زمانی وارد محیط دانشگاهها و مجامع روشنفکری شد و در نشریات و مجلاتی همانند مجله زنان مقاله می نوشت که ورود به اینگونه مجامع و همچنین مطالعه و تدریس فلسفه در حوزه های دینی امری غیر مشروع و ناپسند بشمار می رفت.



وی گفت : جامعیت و درستی افکار واندیشه های استاد مطهری بگونه ای بود که حضرت امام خمینی او را پاره تن خود خواند و همه آثار و کتاب های او را تائیید نمود و به همه توصیه کرد تا از آن بهره گیرند.

حجت الاسلام محمد مطهری نیز در این سمینار طی سخنانی به تشریح تفاوت های موجود بین تعریف انسان در فلسفه غربی و اسلامی پرداخت .



وی با استناد به آثاراستاد مطهری دراین زمینه یاد آورشد که در اندیشه اسلامی ارتباط تنگاتنگی فیمابین خودشناسی وخداشناسی وجود دارد ومبانی انسانشاسی در اسلام برخلاف غرب که برمحور منافع مادی شکل گرفته است برمحور خداشناسی و کرامات وفضائل اخلاقی استوار بوده است .



مطهری هدف از تشریع را تنظیم مناسبات انسان با خدا دانست و گفت : استاد مطهری در مقوله انسانشانسی بر این باوربود که مفاهیمی چون آزادی ،حقوق بشر و دموکراسی می بایستی در چارچوب قواعد و مبانی تعریف شده در اندیشه و فلسفه اسلامی تبیین گردد نه تفکر و قواعد غربی .

سپس اندیشمند اندونزیایی به ارتباطات فکری استاد مطهری و علامه اقبال لاهوری پرداخت و توجه به مقتضیات زمان ومکان را یکی از ویژه گی های اصلی در اندیشه وآثار استاد مطهری برشمرد.

دکتر حیدر باقر در بخش دیگری از سخنانش افزود : استاد مطهری در تبیین و تشریح افکار واندیشه های خود بویژه در حوزه انسانشناسی و معرفت شناسی نه از مسیرعرفانی محض پیروی کرد و نه صرفا درچارچوب های عقلگرایی به تعریف و تبیین این قواعد پرداخت بلکه راه میانه ای را که برخی عرفا وفلاسفه بزرگ همانند ملاصدرا و امام خمینی ره طی نمودند دنبال کرد .



وی افزود : استاد مطهری با درک وشناخت صحیحی از تفکرات فلسفی غرب و نواقص و چالش های فکری منبعث از آن داشت با قدرت علمی خود و با زبانی متناسب با فهم نسل امروز به تبیین ایدئولوژیک دین پرداخت و آفت های اومانیسم و لیبرالیسم غربی را برشمرد و الگوهها و مدل های اسلامی از آنچه که امروزه لیبرال دموکراسی غرب در خصوص حقوق بشر ،آزادی و دموکراسی ارائه می نماید را بخوبی ارائه کرد .

این استاد رشته فلسفه در بخش دیگری از سخنانش با استناد به کتاب انقلاب اسلامی و برخی دیگر از آثار و اندیشه های استاد مطهری به تشریح نظام حکومتی دراسلام، بنیانهای فکری وفلسفی نظام ولایت فقیه، چارچوب های حکومتی در اسلام پرداخت و تجربه جمهوری اسلامی را که متاثر از اندیشه های استاد مطهری است یکی از نمونه های جامع نظام مردمسالاری دینی دانست .

حجت الاسلام محمد مطهری و هیئت همراه درسفر یک هفته ای به اندونزی علاوه برشرکت در این سمینار با حضور در برخی مراکز دانشگاهی و مجامع شیعه وسنی ضمن دیدار با اندیشمندان ومسلمانان اندونزیایی در این مجامع سخنرانی کردند.