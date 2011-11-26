157 کیلومتر راه روستایی در کردستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در جلسه هماهنگی طرح های عمرانی در دست اقدام استان کردستان اظهار داشت: به منظور توسعه راه های روستایی استان کردستان در آینده ای نزدیک 157 کیلومتر راه آسفالت روستایی در شهرستان های مختلف این استان به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای توسعه همه جانبه در استان کردستان توجه به گسترش و توسعه راه های روستایی در اولویت برنامه های عمرانی استانداری کردستان قرار گرفته است و در همین راستا اعتبارات مناسبی نیز برای این بخش منظور شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: توسعه راه های روستایی خدمات رسانی به این مناطق را تسریع می بخشد و موجب توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر روستاها در کردستان می شود.

نوسودی با اشاره به گستردگی برنامه اجرای راه های روستایی استان و عدم توجه به این بخش در سال های گذشته یادآور شد: در حال حاضر بخش زیادی از راه های روستایی استان کردستان بهسازی و آسفالت نشده است که این امر وظیفه مسئولان برای کاهش این محرومیت ها را دو چندان می کند.

وی عنوان کرد: هزینه اجرای این طرح ها از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، سفرهای هیئت دولت به استان و بودجه های ملی و استانی تأمین شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در پایان گفت: انتظار می رود با تسریع در روند ساخت راه های روستایی استان کردستان در آینده ای نزدیک به شاخص کشوری در این زمینه نزدیک تر شویم.