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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

نوسودی:

157 کیلومتر راه روستایی در کردستان به بهره برداری می رسد

157 کیلومتر راه روستایی در کردستان به بهره برداری می رسد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان از افتتاح 157 کیلومتر راه روستایی در آینده ای نزدیک در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در جلسه هماهنگی طرح های عمرانی در دست اقدام استان کردستان اظهار داشت: به منظور توسعه راه های روستایی استان کردستان در آینده ای نزدیک 157 کیلومتر راه آسفالت روستایی در شهرستان های مختلف این استان به بهره برداری می رسد.

وی یادآور شد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای توسعه همه جانبه در استان کردستان توجه به گسترش و توسعه راه های روستایی در اولویت برنامه های عمرانی استانداری کردستان قرار گرفته است و در همین راستا اعتبارات مناسبی نیز برای این بخش منظور شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: توسعه راه های روستایی خدمات رسانی به این مناطق را تسریع می بخشد و موجب توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر روستاها در کردستان می شود.

نوسودی با اشاره به گستردگی برنامه اجرای راه های روستایی استان و عدم توجه به این بخش در سال های گذشته یادآور شد: در حال حاضر بخش زیادی از راه های روستایی استان کردستان بهسازی و آسفالت نشده است که این امر وظیفه مسئولان برای کاهش این محرومیت ها را دو چندان می کند.

وی عنوان کرد: هزینه اجرای این طرح ها از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، سفرهای هیئت دولت به استان و بودجه های ملی و استانی تأمین شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در پایان گفت: انتظار می رود با تسریع در روند ساخت راه های روستایی استان کردستان در آینده ای نزدیک به شاخص کشوری در این زمینه نزدیک تر شویم.

کد مطلب 1469297

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