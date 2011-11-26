گردهمایی بزرگ بسیجیان استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام راحل بیش از 10 هزار بسیجی استان قزوین در قالب بسیج گردانهای عاشورا، الزهرا، دانش آموزی، دانشجویی با حضور آیت الله هادی باریک بین امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار قزوین، مسعود نصرتی شهردار استان قزوین و سیروس صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری، سردار سالار آبنوش و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

در این مراسم احمد عجم استاندار قزوین گفت: راه انقلاب و امام صیانت از دستاوردهای امام راحل و شهدای والا مقام کشور است.

وی افزود: بسیج یک سازمان پیشرو در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی است که برای نشر و توسعه آن باید بکوشیم.

عجم بسیج را یک مکتب اعتقادی دینی عنوان کرد و یادآور شد: بسیج یک مکتب با اعتقاد راسخ است و غیر از این تفکر یعنی مفهوم بسیج را درک نکرده اند.

وی ویژگی بسیج را عشق، ایمان، ابتکار و بصیرت دانست و تصریح کرد: کسانی که خود را بسیجی می نامند باید به اصول بسیج پایبند باشند و برای ترویج تفکر و اندیشه بسیجی به اصول آن ایمان داشته باشند.

استاندار قزوین بیداری اسلامی را از دستاوردهای بسیج و تشکیل آن اعلام کرد و اظهارداشت: امیدواریم تفکر بسیجی روزی عالم گیر شود.

وی بیان کرد: با تجدید پیمان با فرمانده کل قوا و رهبر معظم انقلاب در هفته بسیج با امام راحل پیمان می بندیم که ادامه دهنده راه شهدا باشیم.



عجم گفت: با حضور بسیجیان سرافراز در سنگرهای اعتقادی، علمی، سازندگی، فرهنگی و رزمی، پرچمی که پرچمدار وادی عشق حضرت امام خمینی (ره) بر قلل رفیع کرامت و آزادگی به اهتزاز درآورده است، تحت رهبری مقام معظم رهبری برافراشته خواهد ماند تا به دست صاحب اصلی آن حضرت ولی عصر (عج) تقدیم شود.

در پایان رژه بسیجیان برگزار شد.