نفرات برتر مسابقات سه گانه نیروهای مسلح کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش به میزبانی منطقه دوم نیروی دریایی ارتش انجام شد، 60 ورزشکار از نه تیم با هم به رقابت پرداختند.

در رده انفرادی این مهدی رحمتی و میلاد طاهری از تیم منتخب سپاه و احسان امینیان از منتخب ناجا اول تا سوم شدند.

در رده تیمی نیز تیمهای منتخب سپاه نیروی زمینی ارتش و نیروی انتظامی رتبه اول تا سوم را به دست آوردند .

رئیس ورزشهای سه گانه نیروهای مسلح در مراسم پایانی این رقابت ورزشی گفت: تلاشمان را برای شرکت در المپیک کره جنوبی و مسابقات ارتش های جهان به کار گرفته ایم .

دکتر امیر حبیبیان افزود: اردوهای کشوری این رشته آغاز شده و با برنامه ریزیهایی که انجام داده ایم امیدواریم در مسابقات آسیایی که فروردین سال آینده در ژاپن برگزار می شود، رتبه مناسبی کسب کنیم .