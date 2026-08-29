سازمان لیگ به مربیان: قبل از اظهارنظر قوانین فوتبال را مطالعه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از سال ۱۴۰۱ کارت بازی بازیکنان نباید کمتر از ۴۸ ساعت مانده به آغاز مسابقه صادر شود این زمان به جهت بررسی مدارک بازیکن لحاظ شده و این مصوبه که در آئین نامه نقل و انتقالات نیز درج شده از رده های پایه تا لیگ برتر؛ بالاترین سطح مسابقات، حدود ۴ سال است اجرا می شود.

بنابراین از همه مربیان و اعضای باشگاه ها می خواهیم بدون اطلاعات کافی در خصوص مسایل نقل وانتقالات اظهار نظر نکنند.

شایسته است سرمربیان باشگاه ها قبل از هر گونه اظهار نظر در خصوص قوانین و مقررات فوتبال اطلاعات خود را به روز کرده و از مدیران عامل باشگاه ها که تسلط کافی به مقررات و آئین نامه ها دارند استعلام بگیرند.