دیلمی: مردم با مقاومت آگاهانه، محاسبات دشمن را برهم زدند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی ظهر شنبه در بین مردم شهر سرخنکلا با اشاره به نقش مردم در حفظ میدان و دفاع از حریم انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور مردم در میدان، یکی از عوامل مهم ثبات و تقویت نظام در مواجهه با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است.

وی افزود: حضور مستمر، آگاهانه و هوشمندانه مردم طی ۱۸۰ شب متوالی، پیام روشنی به دنیا مخابره کرده است؛ اینکه ملت ایران زندگی پایدار، عزتمندانه و پیشرفت را در مقاومت و ایستادگی در برابر طاغوت و آمریکا می‌داند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: مطالبه امروز ملت غیور ایران، ایستادگی، خونخواهی و برخورد با عاملان جنایت علیه شهدای انقلاب اسلامی و مقابله با رژیم جنایتکار آمریکاست.

دیلمی با بیان اینکه حضور مردم در میدان، ریشه در باورهای توحیدی و عقلانیت انقلابی دارد، اظهار کرد: این حضور تمدن‌ساز، نظام محاسباتی دشمن را در پروژه ایجاد اغتشاش و تحمیل تسلیم برهم زده است.

وی گفت: دشمنی که در میدان نظامی با شکست مواجه شده، اکنون با خفت و خواری به سراغ جنگ اقتصادی آمده است، اما با رهبری و اتحاد مردم و حفظ انسجام ملی، در این عرصه نیز شکست خواهد خورد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت، اظهار کرد: باید از تلاش و خدمت صادقانه همه خادمان واقعی انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

دیلمی با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص) افزود: نخستین صحنه زندگی پیامبر اکرم (ص)، صحنه دعوت و جهاد است؛ دعوت به حقیقت و جهاد در راه خدا. با این حال، متأسفانه در طول تاریخ، درباره بخش‌هایی از جهاد و مبارزات پیامبر اسلام کمتر سخن گفته شده است.

وی اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) همان‌گونه که اسوه اخلاق و عبودیت است، الگوی جهاد و مبارزه با کفر و طاغوت نیز محسوب می‌شود و قرآن کریم بر ایستادگی و جهاد در برابر طاغوت و کفر تأکید دارد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به فتح مکه خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام (ص) از دل تهدیدها و تحریم‌ها، به اذن الهی فتح بزرگ مکه را رقم زد و این پیروزی در سایه مبارزه با طاغوت و کفر، مقاومت و ایستادگی به دست آمد.

دیلمی گفت: مردم بصیر ایران با شهدا و رهبران انقلاب اسلامی میثاق بسته‌اند که با رصد دقیق تحرکات دشمن در همه سطوح، تا رسیدن به اهداف نهایی در میدان بمانند و از دستاوردهای انقلاب اسلامی صیانت و حفاظت کنند.