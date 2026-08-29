از کارخانه و نیروگاه تا جاده و فرودگاه؛ روایت سفری برای توسعه مس ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجشنبه پنجم شهریورماه، هم‌زمان با هفته دولت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفر به استان کرمان در شهرستان‌های شهربابک و رفسنجان حضور یافت؛ سفری که به پروژه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران اختصاص داشت و شش طرح در حوزه‌های تولید، انرژی، حمل‌ونقل، ایمنی و مسئولیت اجتماعی، با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

اتابک در جریان این سفر، توسعه زیرساخت‌ها را بخشی از مسیر تکمیل زنجیره ارزش مس دانست و با تقدیر از راهبری ایمیدرو و مجموعه شرکت ملی مس، بر اهمیت طرح‌هایی تأکید کرد که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، گلوگاه‌های زیرساختی صنعت را نیز هدف قرار داده‌اند.

نقطه آغاز این زنجیره، تولید بود. کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد با سرمایه‌گذاری ۹۵ میلیون یورو به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که سالانه ۳۶هزار تن کنسانتره به سبد محصولات شرکت اضافه می‌کند و به گفته وزیر صمت، ارزش درآمدی بیش از ۱۰۰میلیون دلار در سال خواهد داشت. این پروژه همچنین برای حدود ۲۰۰نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

اما افزایش تولید بدون انرژی پایدار، روی کاغذ می‌ماند. به همین دلیل، در ادامه همین مسیر، نیروگاه ۴۲ مگاواتی خودتأمین خاتون‌آباد با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیون یورو وارد مدار شد؛ پروژه‌ای که اتابک آن را اقدامی مهم برای تأمین برق مجتمع مس شهربابک و کمک به کاهش ناترازی انرژی دانست.

گام بعدی، رساندن مواد و محصولات با هزینه و ریسک کمتر بود. خط ۱۷.۶ کیلومتری اتصال کارخانه ذوب خاتون‌آباد به شبکه سراسری راه‌آهن، امکان جابه‌جایی سالانه ۲ میلیون تن کنسانتره و ۶۰۰هزار تن اسید سولفوریک را فراهم می‌کند. به گفته وزیر صمت، توسعه این مسیر ریلی علاوه بر کاهش مخاطرات حمل‌ونقل جاده‌ای، هزینه‌های لجستیک و مصرف سوخت را نیز کاهش می‌دهد.

در کنار ریل، جاده نیز در مسیر توسعه قرار گرفت. فاز نخست باند دوم محور میدوک- مجتمع مس شهربابک به طول ۱۶ کیلومتر و با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورو به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که برای تسهیل جابه‌جایی مواد معدنی و تجهیزات و افزایش ایمنی مسیر اجرا شده است.

اما روایت توسعه در کرمان فقط درباره تولید و زیرساخت صنعتی نیست. در بخش دیگری از این زنجیره، سهم مردم پررنگ‌تر شد. فاز نخست ورزشگاه ۱۰هزار نفری شهربابک در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیون یورو به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌ای که اتابک آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت ملی مس و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی منطقه عنوان کرد.

و در رفسنجان، این زنجیره به پرواز رسید. فرودگاه شهدای رفسنجان پس از وقفه‌ای طولانی، با حمایت مالی و پشتیبانی فنی شرکت ملی صنایع مس ایران دوباره عملیاتی شد؛ اقدامی که با هدف تسهیل تردد مردم منطقه و نیز کارکنان صنعت مس، کاهش سفرهای جاده‌ای و تقویت ارتباطات منطقه انجام گرفت.

اتابک در آیین نخستین پرواز رسمی فرودگاه رفسنجان، ظرفیت‌های کرمان در حوزه معدن و دیگر صنایع را قابل توجه دانست و گفت: در حوزه مس اتفاقات خوبی در استان رقم خورده است.

حالا تصویر روشن‌تر است: توسعه مس در استان کرمان دیگر فقط داستان استخراج و تولید نیست؛ برق، ریل، جاده، پرواز و زیرساخت‌های اجتماعی نیز بخشی از این مسیر شده‌اند. نگاه وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع مس ایران، به گفته اتابک، قرار است این زیرساخت‌ها را به حلقه‌های به‌هم‌پیوسته زنجیره ارزش تبدیل کند؛ زنجیره‌ای که هدف نهایی آن، افزایش ارزش‌آفرینی صنعت مس و اثرگذاری بیشتر آن بر اقتصاد و زندگی مردم است.



