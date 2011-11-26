استفاده از ظروف یکبار مصرف پلمیری برای غذای گرم خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معمار بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ایام ماه محرم و استفاده از ظروف یکبار مصرف در توزیع غذا و نذورات گفت: این روزها استفاده از ظروف یک بار مصرف بسیار متداول شده است ، آبمیوه و بستنی‌ فروشیها ، پیتزا فروشی‌ها و حتی سلف‌ سرویس‌ها در ادارات و دانشگاه‌ها و عده‌ای هنگام پخش غذای نذری و یا حتی در میهمانی‌هایشان به وفور از ظروف یکبار مصرف پلیمری استفاده می‌کنند.

معمار با اینکه وقتی غذا داخل این ظروف ریخته می شود، بسیاری از مواد موجود در ظرف به غذا منتقل می شود یاد آور شد: به همین دلیل بهتر است از این ظروف استفاده نشود طبق گفته کارشناسان هر ماده ای که در مجاورت مواد غذایی نگهداری می شود باید از درجه غذایی برخوردار باشد و نگهداری مواد غذایی در مجاورت ظروف یکبار مصرف منجر به آزاد سازی مونومرهای ظرف و ترکیب آن با محتویات غذا می شود.

معمار ادامه داد: استفاده از این ظروف که جنس آنها پلی‌استایرن، پلی‌اتیلن، پلی وینیل کلرید و غیره هستند برای نوشیدنی‌ها و غذاهای داغ مانند چای، شیر، آش و پیتزا مجاز نیستند.

وی استفاده نابجا از این ظروف را بسیار خطرناک دانست و افزود: استفاده نابجا از این ظروف می‌تواند موجب آزاد شدن مواد آلی و ترکیبات شیمیایی موجود در دیواره ظروف و ورود آنها به داخل مواد غذایی شود که مصرف آنها برای سلامتی مضر است.

کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد: مردمی که در این ایام نذر دارند می توانند از ظروف یکبار مصرف گیاهی استفاده کنند که مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

وی با اشاره به اینکه مردم از نگهداری غذاهای داغ و چرب در ظروف پلاستیکی اجتناب کنند تصریح کرد: بر اثر نفوذ غذاها به خصوص روغنها با سطوح ظروف یکبار مصرف پلاستیکی به محیطی مناسب برای رشد انواع میکروبها تبدیل می‌شود که این خود می‌تواند موجب آلودگی غذاها شود اگر مواد غذایی داخل این ظروف اسیدی باشد نیز خطرناک است و برای فرد مصرف کننده مشکل ایجاد خواهد کرد.

معمار تاکید کرد: مصرف کنندگان باید به علامات اختصاری مانند PE ،PP یا PS و ... که در کف ظروف حک شده است، توجه کنند این علائم نشان دهند این است که اولا تولید کننده ظروف بدینوسیله سعی در اطلاع رسانی به مصرف کننده از نظر نوع کاربرد ظروف داشته است و ثانیا هر یک از این علائم نشانگر نوع مصرف و کاربرد ظروف یکبار مصرف است.