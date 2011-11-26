به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات به مناسبت هفته بسیج در حالی به میزبانی کاشان به انجام رسید که در آن علاوه بر تیم اعزامی هیئت دو و میدانی استان قم، تیم های دو و میدانی کاشان و آران و بیدگل نیز حضور داشتند و تیمی متشکل از 35 دو و میدانی کار در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در قالب پایگاه استعدادیابی بسیج در تعامل با بسیج سپاه علی بن ابی طالب (علیه السلام) قم در مسابقات چند جانبه کاشان شرکت کرد.



ماده 100 متر امین برزی از کاشان، علی سعادتمند از تیم قم و امیر اسدی از تیم دو و میدانی کاشان



ماده 400 متر رضا ملک پور، حسین میرزایی از قم و مهدی ذوالفقار فر از قم



ماده 1500 متر احمد ابراهیمی از قم، جواد رواسی از کاشان و علیرضا فتاحی از قم



ماده 100 متر با مانع امین برزی از کاشان، محمد سبب کار از قم و رضا ملک پور از قم



ماده پرش طول امین برزی و امین اسدی از کاشان و علی صادقی از قم



ماده پرش با نیزه امین برزی و امین اسدی از کاشان و علیرضا نوروزی از قم



ماده پرتاب وزنه علیرضا سلیمی از آران و بیدگل، حامد خزایی و رضا خزایی از قم



ماده پرتاب نیزه علی رمضانی از آران و بیدگل، حامد خزایی از قم و محسن آتش پور از آران و بیدگل



ماده پرتاب دیسک مجتبی شبانه و محمدرضا سلیمی از آران و بیدگل و محمد ابراهیمی از قم



در رده بندی تیمی قم با کسب 100 امتیاز قهرمان شد و کاشان و آران و بیدگل با 53 و 32 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند.



