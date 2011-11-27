ترویج امر به معروف باعث تامین سلامت و امنیت اجتماعی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از شهرستان سنندج بیان کرد: ترویج فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باعث افزایش امنیت اجتماعی و تامین سلامت در تمامی حوزه ها می شود.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر از جمله نیازهای اصلی در جامعه اسلامی است و به همین دلیل انتظار می رود که نه تنها در میان سازمان ها و ادارات دولتی بلکه در بین اقشار مختلف مردم به ویژه چهره های تاثیرگذار این مهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

فرماندار شهرستان سنندج ترویج فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر را زمینه ساز بیمه کردن جامعه در مقابل ناهنجاری های مختلف عنوان کرد و افزود: وقتی که افراد نسبت به وضعیت همدیگر در جامعه حساسیت و احساس مسئولیت داشته باشند زمینه برای بروز جرائم و ناهنجاری های اجتماعی کم می شود.

میرزائی اصل با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آیات قرآن کریم و همچنین روایات بزرگان دین مبین اسلام گفت: امر به معروف از چنان اهمیتی برخوردار است که بارها در آیات کلام الله مجید مورد تاکید قرار گرفته است و به همین دلیل نیز باید این مهم با حساسیت بیشتری در جامعه دنبال شود.

وی نهادینه کردن فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر را تنها از مسیر فرهنگ سازی مناسب در جامعه دانست و یادآور شد: مشارکت خود مردم در این مهم می تواند به عنوان اولین قدم مورد توجه قرار گیرد و باید امر به معروف و نهی از منکر را از ادارات و سازمان های دولتی شروع کرد تا در ادامه در جامعه نیز نشر و گسترش یابد.

در ادامه این جلسه دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سنندج نیز گزارشی از برنامه های پیش بینی شده برای دهه اول محرم و هفته ترویج امر به معروف و نهی از منکر را در سطح این شهرستان ارائه کرد.

محمود الله مرادی با اشاره به لزوم مشارکت عمومی در برگزاری هر چه بهتر برنامه های ایام دهه اول محرم در شهرستان سنندج گفت: نباید فعالیت های روزمره ادارات دولتی به نام ستاد احیاء اعلام شود و انتظار می رود بسته به نیازهای کنونی فعالیت های در این راستا تعریف و اجرایی شود.

وی یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان مطلوب نیست و انتظار فعالیت های بهتر و بیشتری از اعضای این جلسه و همچنین جلب مشارکت های مردمی برای حضور بیشتر در ترویج این فرضه الهی وجود دارد.

ارائه گزارش از سوی معاونت های ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سنندج و بررسی برنامه های دهه اول ماه محرم از جمله دیگر بخش های این جلسه بود.