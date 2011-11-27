بسیج در تمام اعصار به عنوان نیرویی مخلص پشت سر ولایت حضور داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرف نیا با تأکید بر اینکه امروز دشمن بداند بسیج قدرتمندتر از گذشته به حیات پربرکت خود ادامه می دهد افزود: انقلاب اسلامی مدیون بسیج و ایثارگران است.



وی به تهدیدهای مختلف دشمنان و توطئه های آنها اشاره کردو افزود: امروز بسیجیان اسوه صداقت، پایداری، اخلاص، تلاش و خودباوری هستند که همیشه در مأموریتهای که به این نیروی مردمی واگذار شده سربلند بیرون آمده اند.



اشرف نیا بزرگترین رسالت بسیج را در برهه کنونی تبعیت محض از فرامین مقام عظمای ولایت و پیشبرد اهداف گرانقدر شهدا اعلام کرد.



به گفته وی، ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه امید دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد و هرجا تفکر بسیجی هست معنویت، تلاش، سازندگی نیز در آن هست.



معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم که در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری با حضور حداکثری خود در انتخابات آتی مجلس، امید دشمنان را نقش برآب سازیم.



اشرف نیا تصریح کرد: علی رغم تبلیغات دشمنان ملت ایران با حضور پررنگ و با شکوه خود بار دیگر بیعت ناگسستنی خود را با اهداف و آرمانهای شهدا و مقام عظمای ولایت به نمایش خواهند گذاشت.