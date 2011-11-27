ساخت 100 پالایشگاه GTL با مشارکت خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در مراسم رونمایی از نخستین واحد نیمه صنعتی GTLدر ایران با اشاره به مشارکت وزارت صنعت و نفت برای راه اندازی واحدهای تجاری GTL در سطح کشور، گفت: امروز نخستین قرارداد فروش تکنولوژی بومی GTL بین صندوق بازنشستگی صنعت نفت و ایدرو امضا شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد دو پالایشگاه 10 هزار بشکه‌ای GTL در ایران هزینه سرمایه گذاری هر یک از این پالایشگاه‌ها را بین 500 تا 600 میلیون دلار عنوان کرد و افزود:‌ برای راه اندازی 100 پالایشگاه GTLدر کشور علاوه بر استقبال از مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه درآمد تولید هر بشکه GTLبرای ایران 150 دلار است تاکید کرد: دستیابی به این درآمد حاکی از افزایش 50 درصدی ارزش افزوده تولید گاز و توقف خام فروشی گاز طبیعی است.

ای مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه هدف ایران از راه اندازی پالایشگاه GTLدر خلیج فارس با رویکرد صادرات فرآورده‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: ایران از مشارکت خارجی در زنجیره طراحی، ساخت و راه اندازی و بازاریابی صنعت GTLحمایت می‌کند.