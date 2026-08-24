فرماندار دشتی: شعار هفته دولت بیانگر رویکرد خدمت رسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در آیین غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدای شهر خورموج، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای خدمت اظهار کرد: امسال نخستین سالی است که برنامه‌های هفته دولت را بدون حضور رهبر شهید برگزار می‌کنیم و یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دولت و خدمت، همواره در دل مردم و مسئولان زنده خواهد بود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره از مجموعه دولت و رئیس‌جمهور پرتلاش حمایت کرده‌اند و این حمایت و پشتیبانی، زمینه‌ساز تقویت مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه مردم ولی‌نعمتان مسئولان هستند، گفت: شعار هفته دولت امسال «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» نامگذاری شده و این شعار بیانگر رویکرد دولت در خدمت‌رسانی و توجه به مطالبات مردم است.

مقاتلی با اشاره به جایگاه والای شهدا تصریح کرد: شهدا همیشه زنده هستند و بر اعمال و عملکرد ما نظارت دارند؛ بنابراین باید تلاش کنیم در مسیر آرمان‌ها و اهداف والای شهدا حرکت کنیم و خدمت به مردم را با جدیت دنبال کنیم.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم با وجود همه مشکلات و شرایط دشوار یک سال گذشته، با پشتیبانی مردم و همراهی ارکان نظام اقدامات و خدمات ارزشمندی را در کشور رقم زده است.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: در شهرستان دشتی نیز طی این مدت ۴۷۷ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده که اجرای این طرح‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، گامی مهم در مسیر امیدآفرینی در جامعه است.

مقاتلی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت امسال در شهرستان دشتی گفت: در این هفته ۱۱۳ طرح با اعتبار چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه افزود: همه ما باید در مسیر این اتحاد مقدس ثابت‌قدم باشیم و این روند را که سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و نظام جمهوری اسلامی است، حفظ و تقویت کنیم.

فرماندار دشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای دولت و شهدای خدمت، بر ادامه مسیر خدمت‌رسانی به مردم و حرکت در مسیر آرمان‌های شهدا تأکید کرد.