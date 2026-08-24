سوریه حریف تدارکاتی تیم ملی بسکتبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال آقایان ایران در راستای آمادهسازی و افزایش آمادگی برای حضور در پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی سوریه برگزار میکند.
نخستین دیدار دو تیم روز گذشته برگزار شد که با پیروزی تیم ملی ایران همراه بود. دومین دیدار تدارکاتی نیز فردا سهشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی برگزار خواهد شد.
ملیپوشان ایران پس از برگزاری این دو دیدار تدارکاتی، در نخستین بازی خود از پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ روز جمعه ششم شهریور ماه به مصاف نیوزیلند خواهند رفت.
تیم ملی بسکتبال در آستانه آغاز پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ که به میزبانی فیلیپین برگزار میشود دو دیدار تدارکاتی مقابل سوریه برگزار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال آقایان ایران در راستای آمادهسازی و افزایش آمادگی برای حضور در پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی سوریه برگزار میکند.
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