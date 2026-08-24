هوای گرم و غبارآلود در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین نقشههای پیشبینی هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی پایدار در استان البرز طی روزهای آینده است. بر این اساس، جادههای چالوس و طالقان تا روز چهارشنبه (۴ شهریور) وضعیتی صاف تا کمی ابری با افزایش ابر پراکنده در برخی ساعات پیشبینی میشود و سرعت باد در این محورها به ۲۵ کیلومتر بر ساعت میرسد.
هوای گرم و غبار رقیق در کرج
مرکز استان نیز طی پنج روز آینده شاهد آسمانی صاف همراه با غبار رقیق خواهد بود. بیشینه دمای کرج امروز (دوشنبه) به ۳۷ درجه و کمینه آن به ۲۲ درجه سانتیگراد میرسد که این روند تا پایان هفته با نوسان یک تا دو درجهای ادامه دارد.
طالقان خنکترین، نظرآباد گرمترین
در میان شهرستانها، طالقان با بیشینه ۳۵ درجه و کمینه ۱۸ درجه خنکترین منطقه و نظرآباد با ۴۲ درجه گرمترین نقطه استان پیشبینی شده است. همچنین آسارا و دیزین در روزهای پایانی هفته هوایی صاف تا نیمهابری با دمای حدود ۳۳ تا ۳۴ درجه خواهند داشت.
کارشناسان هواشناسی توصیه میکنند با توجه به پایداری جو و افزایش غبار محلی، افراد حساس به آلودگی هوا در شهرهای صنعتی مانند کرج و نظرآباد تردد غیرضروری را کاهش دهند. همچنین رانندگان جادههای کوهستانی از تغییرات ناگهانی ابر در ساعات بعدازظهر مطلع باشند.
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