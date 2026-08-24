به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (دوشنبه) در آیین تجلیل از خانواده شهدای سلامت و پزشکان ارتش که در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد، ضمن تبریک روز پزشک و داروساز، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهدای جامعه پزشکی را گرامی داشت و از خدمات پزشکان، داروسازان و کادر درمان ارتش قدردانی کرد.

وی با اشاره به مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مأموریت ارتش بر سه محور دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و انجام این مأموریت نیازمند برخورداری از توان رزمی و بازدارندگی مناسب است.

مهم‌ترین مؤلفه قدرت رزمی، نیروی انسانی است

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه مهم‌ترین عنصر شکل‌دهنده توان رزمی، نیروی انسانی است، افزود: این انسان‌ها هستند که می‌توانند یک سازمان را رشد دهند و قدرت آن را افزایش دهند یا در صورت ضعف، موجب کاهش توان سازمان شوند. نیروی انسانی زمانی می‌تواند منشأ قدرت باشد که از سلامت جسم و روان برخوردار باشد و همین مسئله اهمیت جایگاه بهداشت و درمان در ارتش را نشان می‌دهد.

سیاری با اشاره به خاطره‌ای از دوران مسئولیت خود در نیروی دریایی گفت: زمانی گزارشی از وضعیت تجهیزات نیروی دریایی را خدمت امام خمینی(ره) ارائه می‌کردم. ایشان ضمن تأیید اهمیت تجهیزات، تأکید کردند که «مهم‌تر از تجهیزات، انسان‌ها هستند».

وی ادامه داد: اگر پیشرفته‌ترین تجهیزات را در اختیار داشته باشیم اما نیروی انسانی توانمند و شایسته‌ای نداشته باشیم، آن تجهیزات کارایی لازم را نخواهند داشت؛ در مقابل، نیروی انسانی توانمند حتی می‌تواند در صورت کمبود تجهیزات، برای رفع نیازها راهکار پیدا کند، تجهیزات بسازد و از امکانات موجود بهترین استفاده را داشته باشد.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به مسئولیت جامعه بهداشت و درمان در حفظ سلامت کارکنان گفت: مأموریت این مجموعه از زمان جذب و گزینش نیرو آغاز می‌شود و تا پایان خدمت ادامه دارد. این وظیفه در شرایط عادی اهمیت زیادی دارد، اما در زمان بحران و جنگ، اهمیت آن چند برابر می‌شود.

سیاری تصریح کرد: تفاوت پزشک ارتش با یک پزشک صرفاً در محیط درمانی این است که پزشک نظامی باید هم «حکیم بر بالین» باشد و هم «افسر در میدان».

وی با بیان خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس افزود: در یکی از عملیات‌ها، یک افسر پزشک که پوتین به پا داشت، در شرایط زیر آتش توپخانه و خمپاره خود را به خط مقدم رساند و به درمان من پرداخت. اگر آن پزشک در آن شرایط در صحنه حاضر نمی‌شد، شاید امروز در جمع شما نبودم.

سیاری ادامه داد: درمان یک مجروح با جراحت‌های شدید، کاری نیست که از عهده هر فردی برآید و حضور نیروهای متخصص پزشکی در میدان برای نجات جان مجروحان ضروری است.

روحیه رزمنده به اطمینان از پشتیبانی پزشکی وابسته است

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر اهمیت روحیه در میدان نبرد گفت: بخش قابل توجهی از روحیه رزمنده به این اطمینان بستگی دارد که بداند سامانه بهداشت و درمان در پشت سر او قرار دارد و اگر مجروح شود، نیروهایی برای نجات و درمان او وارد عمل خواهند شد.

وی افزود: جامعه پزشکی ارتش این توانمندی را دارد که حتی در دشوارترین شرایط خود را به محل حادثه برساند و مأموریتش را انجام دهد. به همین دلیل، آموزش‌های نظامی نیز در کنار آموزش‌های تخصصی پزشکی به این نیروها ارائه می‌شود.



سیاری با مرور عملکرد جامعه بهداشت و درمان ارتش در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: بیمارستان‌های صحرایی آن دوران با امکانات و شرایط امروز قابل مقایسه نبودند. در بسیاری از موارد، با لودر زمین آماده می‌شد، چند تیرآهن و الوار برپا می‌کردند و پزشکان در همان شرایط سخت، بدون هراس به مداوای مجروحان می‌پرداختند.

وی با گرامیداشت یاد پزشکان و کادر درمان دوران دفاع مقدس، از جمله دکتر تابش، گفت: برخی از این پزشکان در دوران جنگ هزاران عمل جراحی انجام دادند و نقش بزرگی در نجات جان رزمندگان داشتند.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین به خدمات جامعه پزشکی ارتش در حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت: در زلزله سال ۱۳۶۹ گیلان و زنجان، شرایط بسیار دشواری ایجاد شده بود و بسیاری از مراکز درمانی از بین رفته بودند. در منجیل تنها یک درمانگاه کانکسی سالم مانده بود و کادر بهداشت و درمان مرکز آموزش تکاوران دریایی منجیل پنج شبانه‌روز بدون وقفه برای نجات مجروحان تلاش کردند.

وی با اشاره به دیگر مأموریت‌های جامعه پزشکی ارتش افزود: از زلزله بم و سرپل‌ذهاب تا زلزله‌های ترکیه، سراب و میانه و همچنین سیل در استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان، نیروهای بهداشت و درمان ارتش در کنار مردم حضور داشتند. در مراسم اربعین و همچنین تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی نیز شاهد حضور فعال این مجموعه بودیم.

سیاری تأکید کرد: در بسیاری از این حوادث، شاهد بودم که نیروهای بهداشت و درمان ارتش بدون اینکه منتظر دستور بمانند، با احساس مسئولیت و عشق به خدمت وارد میدان شدند و به صورت شبانه‌روزی فعالیت کردند.



وی در ادامه به عملکرد ارتش در دوران همه‌گیری کرونا اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح در آن مقطع یکی از مؤثرترین مجموعه‌ها در ارائه خدمات درمانی و مقابله با کرونا بودند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: در هفتم فروردین‌ماه، در شرایطی که کشور در تعطیلات قرار داشت، ارتش توانست ظرف ۷۲ ساعت مجموعه تختی را با ظرفیت دو هزار تخت و امکانات کامل پزشکی آماده خدمت کند؛ اقدامی که بدون تلاش و همدلی مجموعه بهداشت و درمان ارتش امکان‌پذیر نبود.

سیاری با اشاره به عملکرد بیمارستان‌های ارتش در دوران کرونا گفت: میزان تلفات در بیمارستان‌های ارتش تقریباً نصف میزان تلفات خارج از این مجموعه بود و این موفقیت حاصل دانش، تخصص، عشق به مردم، انضباط و روحیه ایثارگری کادر درمان ارتش بود.

وی خاطرنشان کرد: هر ۳۸ بیمارستان ارتش در آن دوره درهای خود را به روی مردم باز کردند و درمانگاه‌های ارتش نیز با تمام ظرفیت در خدمت مردم قرار گرفتند.

سیاری در بخش پایانی سخنان خود به عملکرد جامعه پزشکی ارتش در جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در این مقطع نیز بیمارستان بعثت و دیگر مراکز درمانی ارتش در تهران و سایر شهرها با تمام ظرفیت برای پذیرش و درمان مجروحان آماده بودند.

وی افزود: آنچه در این شرایط مشاهده کردیم، جلوه‌ای از توانمندی و ایثار جامعه پزشکی ارتش بود؛ همه افراد با احساس مسئولیت و علاقه برای نجات جان انسان‌ها تلاش کردند و هیچ‌کس نسبت به این شرایط بی‌تفاوت نبود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در پایان ضمن تبریک مجدد روز پزشک و داروساز گفت: امیدواریم هیچ حادثه‌ای در کشور رخ ندهد، اما اگر شرایط دشواری پیش بیاید، زنان و مردان توانمند جامعه بهداشت و درمان ارتش در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت و مأموریت خود را به بهترین شکل انجام خواهند داد.

وی تأکید کرد: سلسله‌مراتب فرماندهی ارتش هم به داشتن چنین مجموعه توانمند و آماده‌ای اطمینان دارد و هم به وجود نیروهای شایسته و فداکار جامعه بهداشت و درمان ارتش افتخار می‌کند.