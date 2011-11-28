تویسرکان سالمندترین شهرستان استان همدان شناخته شد

زهرا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد سالمندان 60 ساله و بالاتر را بر اساس سرشماری سال جاری این شهرستان، 12 هزار و 672 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: از مجموع آمار اعلام شده هفت هزار و 770 نفر سالمند ساکن شهر و چهار هزار و 902 نفر سالمند ساکن روستا هستند.

کارشناس مسئول بهداشت خانواده تویسرکان میزان سالمندی 60 ساله به بالاتر در شهرستان تویسرکان را 11 و نیم درصد بیان کرد و گفت: بر اساس آمار دریافتی از مرکز سرشماری سال جاری، شهرستان تویسرکان به عنوان سالمندترین شهر استان همدان شناخته شده است.

سالخوردگی جمعیت یک موفقیت بهداشتی محسوب می‌شود

وی با اشاره به اینکه سالخوردگی جمعیت یک موفقیت بهداشتی محسوب می‌شود، عنوان کرد: این پدیده ناشی از بهبود شرایط بهداشتی است که از یک طرف منجر به کاهش مرگ و میر به ویژه در کودکان و افزایش امید به زندگی و از سوی دیگر با اعمال سیاست کنترل موالید سبب افزایش درصد سالخوردگان به کل جمعیت شده است.

ربیعی تأکید کرد: با داشتن زندگی سالم و مراقبت‌های ویژه و دقت نظر و تمرکز ویژه می توان این دوران را به دورانی مطلوب، لذت‌بخش و توأم با سلامتی سالمندان تبدیل کرد.

کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان تویسرکان شاخص‌های سلامت را 52 مورد خواند و گفت: میزان مرگ و میر کودکان و مادران، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عروق کرونر، دیابت و سل، حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی، اختلافات شدید و روانی، دسترسی به خدمات عمومی و تخصصی سلامت، و نرخ با سوادی در گروه 15 تا 29 ساله مؤلفه‌های با برخورداری از کارکردهای ویژه و کارآمد در سلامت است.

وی اضافه کرد: اقدام به خودکشی، درصد بیکاری، فقر مطلق و شدید، ضریب بیمه پایه و مکمل، سرانه فضای سبز، فعالیت فیزیکی، بروز تمام سرطان‌ها و شیوع استنویروز از دیگر پارامترهای مهم در اجرای عدالت در سلامت جامعه سالمندان به شمار می‌رود.

تکریم سالمندان در جامعه مستلزم نگاه جدی است

ربیعی تکریم سالمندان در جامعه و خانواده و فراهم‌سازی بستر امنیت روانی و عاطفی این قشر از افراد اجتماع را مستلزم نگاه جدی خواند.

وی عنوان کرد: آموزش جنبه‌های شاخص شیوه زندگی سالم و مهیا سازی زمینه اجتماعی از بدو تولد و حیات، انتقال اطلاعات، مهارت و حمایت‌های لازم از جمله حمایت مالی در قالب برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه، پژوهش در راستای شناسایی نیازهای اولویت دار سالمندان در تمام ابعاد و تقویت سازمان‌های مرتبط با جامعه هدف موضوع‌های قابل توجه زندگی سالمندی در عصر حاضر است.

وی در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص اقدامات مرکز بهداشت و خانواده شهرستان در راستای حمایت از سالمندان گفت: فعالیت‌های منسجم درون بخشی و برون بخشی به منظور حساس سازی آحاد جامعه با هدف توجه به سالمندان در شهرستان به صورت مستمر در حال اجرا است.

روستای باباپیرعلی تویسرکان پایلوت اجرای طرح های ارائه شده است

کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان تویسرکان مرکز بهداشت روستای باباپیرعلی را تنها مرکز فعال خودجوش در همین راستا در شهرستان تویسرکان خواند.

وی عنوان کرد: مرکز بهداشتی روستای باباپیرعلی در راستای تکریم و مراقبت از سالمندان، بر اساس چارچوب اصول و طرح‌های کارشناسانه در قالب برنامه عمومی و تخصصی به جامعه هدف حوزه فعالیت خود خدمات‌رسانی می‌کند.

وی تاکید کرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در گستره وسیع از طریق مراجع و معتمدان شهرستان به عموم مردم، ویزیت رایگان سالخوردگان جهان دیده، تشکیل 34 جلسه در قالب برنامه‌های آموزشی شیوه زندگی سالم سالمندان و برگزاری مسابقه خاطره‌نویسی و مقاله‌نویسی با محوریت مراقبت فرآیند پیری در مدارس از فعالیت‌های این نهاد در روز جهانی سالمند بوده است.