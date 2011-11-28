95 درصد ماهواره ها در کردستان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاه محمدی صبح دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با اصحاب رسانه های جمعی استان کردستان افزود: تا پیش از اجرای طرح جمع آوری تجهیزات ماهواره که از اوایل مرداد ماه سال جاری در کشور آغاز شد استان کردستان یکی از آلوده ترین استان های استفاده کننده از این تجهیزات بود.

وی اظهار داشت: با تشدید و پیگیری های مستمر نیروی انتظامی استان در طرح جمع آوری تجهیزات و برخورد با عاملان تهیه و نصابان ماهواره ها در حال حاضر کردستان یکی از استان های پیشگام در اجرای این طرح در کشور و مراکز پاک به شمار می رود.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: بر اساس آخرین بررسی های انجام شده 95 درصد از تجهیزات ماهواره در شهرهای قروه، بیجار، سروآباد، دیواندره و دهگلان جمع آوری شده و سنندج و سایر شهرهای استان نیز تا 75 درصد از این مظاهر علنی فساد پاکسازی شده اند.

شاه محمدی یادآور شد: تجهیزات دریافت ماهواره یکی از مهمترین عوامل هنجار شکنی ها، قانون شکنی ها و افزایش مفاسد اخلاقی در جامعه است که بیش از هر چیزی بر روی نحوه پوشش و رفتار نسل جوان امروز تاثیر گذاشته است.

وی گفت: دشمنان نظام و اسلام در صدد هستند تا با تبلیغات سو و برنامه های ضد فرهنگی خود جوانان و نوجوانان را به سوی برنامه های نامناسب و مفاسد اجتماعی سوق دهند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی فرماندهی انتظامی کردستان همکاری مردم با پلیس را بسیار مطلوب عنوان کرد و افزود: آن دسته اندک از مردم نیز که همکاری و یا تعامل مناسبی با نیروهای انتظامی استان نداشته اند و یا پس از اخطار ماموران برای بار دوم اقدام به نسب مجدد ماهواره کرده اند با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده می شوند.

شاه محمدی اظهار داشت: تاکنون مجتمع های مسکونی پاکسازی شده اند و مجتمع هایی که ساکنین آن همکاری نمی کنند و درب مجتمع ها را بسته اند با تهیه فیلم و عکس و شناسایی مالکین آن طی پرونده ای به مراجع قضایی معرفی شده تا در دادگاه پاسخگوی مراجع قضایی باشند.

وی در پایان در خصوص کارمندان دولت و استفاده کنندگان از این تجهیزات نیز گفت: این افراد نیز جزء مردم هستند و قانون گذار هیچ تفاوتی را برای آنان قائل نیست و تنها در تکرار جرم خود ادارات مربوطه در جریان امر قرار داده می شوند.