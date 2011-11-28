امضای تفاهمنامه همکاری ستاد بازسازی عتبات و نظام مهندسی ساختمان قم

به گزارش خبرنگار مهر، امین مقومی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سید الشهداء(ع) از امضای تفاهم نامه همکاری بین ستاد باز سازی عتبات عالیات و سازمان نظام مهندسی ساختمان قم خبر داد و اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف مورد نظر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز کمک‌های مادی و معنوی به منظور بازسازی عتبات عالیات فی‌مابین ستاد بازسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم منعقد شد.



وی عنوان کرد: بر اساس این تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اعلام می‌کند با عنایت به ارادت خاص اعضای این سازمان به بارگاه ملکوتی ائمه اطهار(ع) به صورت عام در کمک رسانی به ساخت و سازها تمام تلاش خود را خواهد کرد.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان قم آمادگی دارد در صورتی که ستاد بازسازی عتبات عالیات به صورت خاص، پروژه‌ای را معرفی کند در راستای تأمین نیازهای مالی و نقدی پروژه مذکور با توجه به مبلغ مورد نیاز ستاد در حد توان کمک‌های مالی را از اعضای سازمان جمع آوری و به حساب ستاد واریز کند.



مقومی اظهار داشت: در صورتی که ستاد بازسازی عتبات عالیات در ساخت و سازهای در دست اجرا در حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) نیاز به مشارکت و یا مشورت فنی و تخصصی داشته باشد، سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با ساماندهی گروه‌های تخصصی مختلف مشاوره‌های لازم را در قالب شورای فنی با معرفی به ستاد بازسازی انجام دهد.

