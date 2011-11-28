گاز بهای 92 درصد مشترکان خانگی گلستان به موقع پرداخت شد

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علیرغم افزایش مصرف خوشبختانه مشترکان عزیز در پرداخت قبوض نهایت همکاری را با این شرکت دارند.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: علیرغم کاهش شدید دما و افزایش مصرف، خوشبختانه در روند گاز رسانی مشکلی نداشتیم.



سنگدوینی افزود: با توجه به سرمای زودرس در استان گلستان و کاهش بی سابقه دما ظرف 5 روز گذشته در کشور و استان، رشد 12 درصد در روند مصرف افزایش گاز را شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: این روند رشد مصرف در مقایسه با افزایش حدود 10 درصدی تعداد مشترکان طی یکسال گذشته و همچنین برودت بی سابقه هوا قابل قبول است.



وی اظهار داشت: علیرغم کاهش شدید دمای هوا وافزایش مصرف گاز مشترکان استان، خوشبختانه مشکلی در زمینه افت فشار گاز مشاهده نشده و جریان گاز همچنان علاوه دربخشهای خانگی و تجاری در بخش صنعتی نیز استمرار دارد.



سنگدوینی گفت: با توجه به فرهنگ سازی و اقدامات انجام شده و تعامل با رسانه های جمعی به منظور مدیریت مصرف و همچنین همکاری خوب مشترکان، پیش بینی می کنیم این روند در زمستان مطلوبتر شود و مشکلی برای ادامه فصل سرما نداشته باشیم.

وی افزود: کمیته بحران شرکت نیز برای پیشگیری از بحرانهای احتمالی با اتخاذ تدابیر فنی و برنامه های ویژه مدیریت بحران تلاش دارد تا با همکاری مشترکان عزیز، برای تامین گاز زمستان سال جاری و جریان مستمر آن بهتر از سال گذشته عمل کند تا مصرف کنندگان گاز بتوانند فصل سرما را بدون هیچ نگرانی سپری کنند.