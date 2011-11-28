بسیج خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاهرخ عصر دوشنبه ‌در دهمین همایش بسیجیان واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به حساس بودن نقش بسیج در جامعه بیان داشت: بسیج در خط مقدم جبهه مبارزه با تهاجم فرهنگی قرار دارد و این امر سبب افزایش موفقیت‌های بسیج می‌شود.

وی افزود: هرگز نمی‌توانیم جوانی را وادار به خواندن نماز کنیم در حالی که هنوز نیازهای او را نشناخته و آن را رفع نکردیم و تنها زمانی می‌توانیم ارتباط منفی را از جوان دور کنیم که ارتباط مثبت جایگزین آن شود.

شاهرخ بیان داشت: برای جبران این کاستیها باید از روش تخصص که جنبه علمی و تعهد داشته و برای بالا بردن سعه صدر، پذیرش، مثبت‌ نگری، صفای درون و باطن اقدام کرد.

مشاور معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: برگزاری این جلسات در راستای تقویت اصول و مهارت‌های کاربردی برای بسیجیان امری موثر بوده که هر بسیجی اگر این مبانی و اصول ارزشی، انسانی و الهی را در دستور کار خود قرار دهد در هر مکان و نقطه‌ای که باشد مثمر ثمر خواهد بود‌.

شاهرخ گفت: در برخی موارد بسیج یا هر ارگان و تشکل و کانونی که وظیفه برقراری ارتباط برای بالا بردن سطح فرهنگی جامعه به ویژه دانشگاه را در دستور کار خود قرار داده، موفق عمل کرده است.