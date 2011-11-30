به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در مراسم تقدیر از بانوان رابط انجمنهای شورایاری محلات جنوب تهران که صبح امروز با حضور معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20، اعضای هیئت رئیسه شورایاری، رئیس امور اداری شهرداری، مدیر اداره امور بانوان و بانوان رابط شورایاری برگزار شد، افزود: 15 مجموعه فرهنگی و ورزشی این منطقه به فعالیت بانوان اختصاص داده شده است.

وی گفت: 11 سوله ورزشی الزهرا(س)، سه مرکز کارآفرینی کوثر و مجموعه شهربانو ویژه فعالیتهای اجتماعی و ورزشی بانوان این منطقه است.

این مسئول با بیان اینکه حضور و فعالیت بانوان رابط شورایاری مطلوب است، ادامه داد: ورود بانوان در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به علت تسلط آنان بر مسائل و مشکلات محله بسیار راهگشاست.

روزانه 20 هزار نفر از خدمات فرهنگی و ورزشی منطقه 20 بهره می برند

وی بیان کرد: با توجه به فضاهای موجود در منطقه 20 تهران، روزانه 20 هزار نفر از این خدمات بهره مند می شوند.

عبداللهی افزود: 40 ست کامل ورزشی در دبیرستانهای دخترانه نصب شده و تا پایان سال نیز 25 دبیرستان دیگر به امکانات ورزشی مجهز خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 77 درصد از بوستانهای سطح منطقه مجهز به ستهای ورزشی هستند، یادآور شد: 17 مرکز فرهنگی، آموزشی در سطح منطقه فعالیت دارند و افراد به طور مستقیم از خدمات آنها بهره مند می شوند.

شهردار منطقه 20 تهران اضافه کرد: دسترسی آسان و سریع شهروندان این منطقه به امکانات فرهنگی و ورزشی در مقیاس محلی مهیا شده و همواره در آن بر محوریت دین و قرآن در امور فرهنگی و اجتماعی تأکید می شود.

گفتنی است در این مراسم از 22 بانوی رابط انجمنهای شورایاری محلات 22‌گانه تقدیر شد.