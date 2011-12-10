قدرتالله ذاکری در اینباره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در ابتدا شامل 5 داستان با عناوین «خلیج کوچک هانالی»، «همه جا ممکن است پیدایش کنم»، «میمون شیناگاوا»، «سنگی به شکل کلیه که هر روز جابجا میشود» و «مسافر ناگهانی» بود که با حذف داستان آخر، این کتاب در حدود 160 صفحه مجوز نشر گرفت.
وی افزود: وجه مشترک مجموعه «داستانهای عجیب توکیو» همانطور که از نام آن پیداست، عجیب بودن آنها است و در واقع داستانهایی هستند که احتمال وقوعشان بسیار ضعیف است.
به گفته ذاکری، این کتاب موراکامی که سال 2005 در ژاپن چاپ شده، از زبان ژاپنی به فارسی بازگردانده شده و از سوی انتشارات افراز به زیر چاپ رفته و به زودی روانه بازار میشود.
این مترجم آثار ادبی در عین حال از غیرقابل چاپ اعلام شدن یک مجموعه داستان دیگر از هاروکی موراکامی که وی آن را به فارسی برگردانده است، خبر داد و گفت: عنوان این کتاب «وزغ توکیو را نجات میدهد» و مانند مجموعه قبلی شامل 5 داستان کوتاه با محوریت زلزله شهر کوبه در ژاپن است.
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