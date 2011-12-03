تجلیل از 35 پژوهشگر برتر با حضور رئیس جمهور/ رونمایی از 11 پروژه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری در نشست خبری پیش از ظهر امروز شنبه با اشاره به جزئیات برنامه های هفته پژوهش، افزود: برگزاری هفته پژوهش فرصت مناسبی برای کشور است چراکه این هفته می تواند زمینه ای را برای ترویج گفتمان علمی و آشنایی جامعه با دستاوردهای محققان کشور فراهم کند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برجسته سازی طرحها و پروژه مهم و ایجاد زمینه ای برای بروز ایده های نوظهور علمی را از جمله اهداف برگزاری هفته پژوهش دانست و اظهار داشت: در سال جاری همزمان با آغاز هفته پژوهش برنامه های متنوعی اجرایی می شود که از آن جمله می توان به برگزاری جشنواره ایده های برتر اشاره کرد.



وی در این باره توضیح داد: به این جشنواره که از سوی پارک فناوری یزد برگزار می شود، 19 هزار ایده ارسال شده است و برگزیدگان این جشنواره در روز 26 آذرماه همزمان با مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر معرفی خواهند شد.



افتتاح فن بازار دائمی





مهدی نژاد افتتاح فن بازار دایمی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر برنامه های این هفته نام برد و یادآور شد: در این فن بازار که فعالیت آن به صورت شبکه ای خواهد بود، 300 فناوری در حوزه های مختلف عرضه می شود.



وی با بیان اینکه این فن بازار با محوریت پارک فناوری گیلان فعالیت خود را آغاز می کند، افزود: در این فن بازار آموزشهایی در زمینه های اصول مذاکره و ارزشگذاری محصولات فناورانه، آشنایی با قوانین و مقررات فروش و صادرات به متقاضیان ارائه می شود.



به گفته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، متقاضیان می توانند از طریق سایت مجازی با مراجعه به آدرس اینترنتی از خدمات فن بازار جمهوری اسلامی ایران بهره مند شوند.



رونمایی از 11 پروژه علمی





معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از رونمایی 11 فناوری علمی در هفته پژوهش خبر داد و خاطر نشان کرد: در روز 26 آذرماه از 11 پروژه علمی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری رونمایی می شود.



وی با تاکید بر اینکه این پروژه ها در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده اند، اضافه کرد: با رونمایی از این طرحها باید حمایت های لازم برای تولید آنها اعمال شود.



مهدی نژاد همچنین تاکید کرد: علاوه بر این از منشور اخلاق پژوهشی رونمایی می شود.



برگزاری همایش مدیریت علم و فناوری





وی برگزاری همایش مدیریت علم و فناوری را از دیگر برنامه های هفته پژوهش ذکر کرد و ادامه داد: به منظور تقویت شیوه های مدیریت و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر چالشهای موجود در حوزه های علمی، همایش مدیریت علم و فناوری در هفته پژوهش برگزار می شود.



مهدی نژاد محور این همایش را "توسعه پژوهش در بخش خصوصی" عنوان کرد و گفت: این همایش روز 27 آذرماه از سوی پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.



تجلیل از 35 پژوهشگر برتر با حضور رئیس جمهوری

دبیر شورای عالی عتف از معرفی پژوهشگران برتر در روز 26 آذرماه خبر داد و اظهار داشت: در روز 26 آذرماه با حضور رئیس جمهوری پژوهشگران برتر، انجمن های علمی برتر، قطبهای علمی برتر، ایده های برتر، تشریات علمی برتر و موسسه و مراکز پژوهشی برتر معرفی می شوند.



وی با اشاره به تعداد پژوهشگران برتر، افزود: در روز 26 آذرماه 95 پژوهشگر برتر معرفی می شوند ولی به دلیل کمبود وقت 35 محقق برتر معرفی و تقدیر می شوند.



برگزاری نمایشگاه دستاوردها





مهدی نژاد برگزاری نمایشگاه دستاوردها را از دیگر برنامه های این هفته دانست و گفت: این نمایشگاه با تمرکز بر طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی از روز 22 آذرماه همزمان با نواختن زنگ پژوهش در مدرسه علامه حلی برگزار می شود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شود، اضافه کرد: در روزهای برگزاری نمایشگاه نشست های تخصصی در حوزه های مختلف علم و فناوری برگزار خواهد شد.