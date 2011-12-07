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۱۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

با صدور بیانیه‌ای/

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قتل عام عزاداران حسینی را محکوم کرد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قتل عام عزاداران حسینی را محکوم کرد

قم - خبرگزاری مهر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی بیانیه‌ای شهادت و مجروح شدن تعدادی از مردم بیگناه و عزاداران امام حسین(ع) در کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان را اقدامی تروریستی و ضد اسلامی دانسته و شدیداً آن را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان در بیانیه‌ای قتل عام عزاداران حسینی در کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان را به دست جاهلانی که وحدت امت اسلامی را هدف قرارداده‌اند، محکوم نموده و با ابراز انزجار از جنایت سبعانه دشمنان اسلام، این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری و تمام مسلمانان جهان تسلیت گفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: کشتار مردم بی‌دفاع و مظلوم که به حرمت قیام ابا عبدالله الحسین(ع) بیرق عزا بر دست گرفته و در سوگ مولای خود در غم و ماتم نشسته‌اند، هیچ گونه خللی در عزم و اراده آهنین عاشورایی امت اسلام نخواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: اینگونه رفتارها در زمانی که موج بیداری اسلامی منطقه را فرا گرفته و مسلمانان در حال تأسی به الگوی بزرگ آزادگی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند، نشان از هراس نظام سلطه از عزت و اقتدار امت‌های اسلامی و درس‌های قیام عاشوراست و بر همه رهبران، علما و نخبگان است که با تمام توان به مقابله با این دسیسه‌ها بپردازند و بر وحدت مسلمانان تأکید نمایند.

در پایان این پیام آمده است: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید می‌کند که حفظ هوشیاری در شرایط کنونی بر همه مسلمانان واجب و بازدارنده اهداف شوم دشمنان از وقوع چنین حوادث خونباری است.
 

کد مطلب 1478255

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