سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قتل عام عزاداران حسینی را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان در بیانیه‌ای قتل عام عزاداران حسینی در کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان را به دست جاهلانی که وحدت امت اسلامی را هدف قرارداده‌اند، محکوم نموده و با ابراز انزجار از جنایت سبعانه دشمنان اسلام، این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری و تمام مسلمانان جهان تسلیت گفت.



در ادامه این بیانیه آمده است: کشتار مردم بی‌دفاع و مظلوم که به حرمت قیام ابا عبدالله الحسین(ع) بیرق عزا بر دست گرفته و در سوگ مولای خود در غم و ماتم نشسته‌اند، هیچ گونه خللی در عزم و اراده آهنین عاشورایی امت اسلام نخواهد داشت.



در این بیانیه آمده است: اینگونه رفتارها در زمانی که موج بیداری اسلامی منطقه را فرا گرفته و مسلمانان در حال تأسی به الگوی بزرگ آزادگی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند، نشان از هراس نظام سلطه از عزت و اقتدار امت‌های اسلامی و درس‌های قیام عاشوراست و بر همه رهبران، علما و نخبگان است که با تمام توان به مقابله با این دسیسه‌ها بپردازند و بر وحدت مسلمانان تأکید نمایند.



در پایان این پیام آمده است: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید می‌کند که حفظ هوشیاری در شرایط کنونی بر همه مسلمانان واجب و بازدارنده اهداف شوم دشمنان از وقوع چنین حوادث خونباری است.

