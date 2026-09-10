فرزندان شهدای جنگ اخیر در مسجد جمکران جشن تولد گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن تولد جمعی از فرزندان شهدای جنگ اخیر بعدازظهر پنجشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد.

حاج حسین کاجی از پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت، فرماندار قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم از دیگر حاضران این مراسم بودند.

این برنامه در آستان مقدس مسجد جمکران و با حضور جمعی از مسئولان استان، خانواده‌های شهدا و فرزندان شهدای جنگ اخیر برگزار شد.

در جریان این مراسم از خانواده شهید تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران که متولد شهریورماه است، تجلیل شد.

از خانواده شهید تنگسیری تجلیل شد

تجلیل از خانواده شهید تنگسیری به نمایندگی از تمامی شهدای شهریورماه جنگ اخیر انجام گرفت.

فرزندان جمعی از شهدای جنگ اخیر در این آیین، سالروز تولد خود را در فضای آستان مقدس مسجد جمکران و در کنار خانواده‌های شهدا جشن گرفتند.