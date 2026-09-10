کشف و امحای بیش از ۴۸۰۰ کیلوگرم مرغ فاسد در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی اظهار کرد: این محموله فاسد با هدف مصرف در یکی از کارخانههای فرآوردههای گوشتی ارسال شده بود که در جریان بازرسیهای انجام شده شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: محموله کشفشده پس از ضبط، برای جلوگیری از ورود به چرخه مصرف انسانی به واحد تبدیل ضایعات منتقل و معدوم شد.
مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم ادامه داد: خودروی حامل این فرآورده نیز با دستور قضایی توقیف شد و برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل شد.
حسینی گفت: در این گشت مشترک، اکیپهای بازرسی اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم و قرارگاه بسیج سازندگی حضور داشتند و موضوع در چارچوب نظارتهای بهداشتی بر فرآوردههای خام دامی پیگیری شد.
محموله فاسد پیش از مصرف معدوم شد
وی با اشاره به ضرورت تشدید نظارت بر روند جابهجایی و مصرف فرآوردههای خام دامی، افزود: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان در شرایط حساس کنونی از اولویتهای این اداره است.
حسینی تصریح کرد: هیچ نوع تخلف بهداشتی که سلامت جامعه را تهدید نماید پذیرفتنی نخواهد بود و با موارد تخلف مطابق ضوابط و از مسیر قانونی برخورد میشود.
وی بیان کرد: کارشناسان و بازرسان واحد نظارت با همراهی قرارگاه بسیج سازندگی به منظور کشف تخلفات بهداشتی به صورت شبانهروزی در حال خدمت و انجام وظیفه هستند.
مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم خاطرنشان کرد: تداوم گشتهای نظارتی و رسیدگی به گزارشهای مردمی، از جمله اقداماتی است که در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه فرآوردههای ناسالم انجام میشود.
شهروندان تخلفات بهداشتی را گزارش دهند
حسینی از شهروندان درخواست کرد هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه فرآوردههای خام دامی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاعرسانی کنند
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