هشدار پلیس راهور قم به رانندگان در خصوص ثبت هوشمند تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به اهمیت رعایت مقررات رانندگی در تقاطع‌های شهری، از رانندگان خواست هنگام مواجهه با چراغ قرمز، محل توقف قانونی خودرو را رعایت کنند و گذرگاه عابر پیاده را برای عبور ایمن شهروندان باز بگذارند.

وی گفت: رانندگان باید پیش از خط ایست توقف کنند و نباید خودرو را روی خط عابر پیاده متوقف کنند.

رئیس پلیس راهور استان قم افزود: خط عابر پیاده محدوده‌ای برای تردد ایمن شهروندان است و اشغال این محدوده از سوی خودروها، حقوق عابران را نادیده می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به علائم و خطوط مشخص‌شده در تقاطع‌ها، خاطرنشان کرد: هنگام مشاهده چراغ قرمز، توقف باید پیش از خط ایست انجام شود و خودرو نباید وارد گذرگاه عابر پیاده شود.

دوربین‌های هوشمند تخلفات را ثبت می‌کنند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به نقش تجهیزات هوشمند در نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان گفت: توقف روی خط عابر پیاده و عبور از خط ایست در تقاطع‌ها، به‌صورت هوشمند توسط دوربین‌ها ثبت می‌شود.

وی افزود: تخلفات ثبت‌شده از سوی دوربین‌های هوشمند، برابر مقررات بررسی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.