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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

هشدار پلیس راهور قم به رانندگان در خصوص ثبت هوشمند تخلفات

هشدار پلیس راهور قم به رانندگان در خصوص ثبت هوشمند تخلفات

قم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق عابران پیاده، به رانندگان هشدار داد که هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی، پیش از خط ایست توقف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به اهمیت رعایت مقررات رانندگی در تقاطع‌های شهری، از رانندگان خواست هنگام مواجهه با چراغ قرمز، محل توقف قانونی خودرو را رعایت کنند و گذرگاه عابر پیاده را برای عبور ایمن شهروندان باز بگذارند.

وی گفت: رانندگان باید پیش از خط ایست توقف کنند و نباید خودرو را روی خط عابر پیاده متوقف کنند.

رئیس پلیس راهور استان قم افزود: خط عابر پیاده محدوده‌ای برای تردد ایمن شهروندان است و اشغال این محدوده از سوی خودروها، حقوق عابران را نادیده می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به علائم و خطوط مشخص‌شده در تقاطع‌ها، خاطرنشان کرد: هنگام مشاهده چراغ قرمز، توقف باید پیش از خط ایست انجام شود و خودرو نباید وارد گذرگاه عابر پیاده شود.

دوربین‌های هوشمند تخلفات را ثبت می‌کنند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به نقش تجهیزات هوشمند در نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان گفت: توقف روی خط عابر پیاده و عبور از خط ایست در تقاطع‌ها، به‌صورت هوشمند توسط دوربین‌ها ثبت می‌شود.

وی افزود: تخلفات ثبت‌شده از سوی دوربین‌های هوشمند، برابر مقررات بررسی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6943077

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