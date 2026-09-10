به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس، خواستار تمرکز بیشتر مسیر مالی بریکس بر پروژه‌های عملیاتی، به‌ویژه توسعه راهکارهای پرداخت‌های فرامرزی، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی و افزایش تعامل‌پذیری سامانه‌های پیام‌رسان مالی شد.

در این نشست مواضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبیین و ضمن حمایت از بیانیه مشترک نشست، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مالی و اقتصادی میان اعضای بریکس در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، چندپارگی اقتصاد جهانی و تشدید آسیب‌پذیری‌های مالی تأکید شد.

گفتنی است ابوالفضل کوده‌ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در بمبئی، به‌صورت برخط حضور یافت.

در این نشست با اشاره به اهمیت گسترش عضویت بانک توسعه جدید، بر تسهیل و تسریع بررسی درخواست عضویت کشورهای جدید، مطابق با رویه‌های مقرر بانک، تأکید شد.

همچنین بانک مرکزی، اصلاح ساختار سهمیه‌ها و نظام حکمرانی صندوق بین‌المللی پول را ضروری دانست و خواستار افزایش سهم و نقش اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های این نهاد شد.

تمرکز بیشتر مسیر مالی بریکس بر پروژه‌های عملیاتی، به‌ویژه توسعه راهکارهای پرداخت‌های فرامرزی، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی و افزایش تعامل‌پذیری سامانه‌های پیام‌رسان مالی از دیگر درخواست های مطرح شده توسط بانک مرکزی در این نشست بود.

گفتنی است در این نشست، توسعه تسویه تجارت و سرمایه‌گذاری با پول‌های ملی و نیز تقویت همکاری‌های فنی بانک‌های مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی، امنیت سایبری و ظرفیت‌سازی، از دیگر اولویت‌های آینده همکاری‌های مالی بریکس عنوان شد.

بانک مرکزی در پایان، آمادگی خود را برای مشارکت سازنده در تعمیق همکاری‌های مالی عملیاتی، فراگیر و مبتنی بر منافع متقابل میان اعضای بریکس اعلام کرد.