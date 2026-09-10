به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان اسدی در نشست بررسی عملکرد و پیشبینی تولید میدان گازی پارس جنوبی با تأکید بر ظرفیت تولید حداکثری موجود در بخش بالادست این میدان گفت: هر مقدار ظرفیت فرآورش گاز غنی که در تأسیسات پالایشگاهی در دسترس قرار گیرد، در بخش چاهها و سکوهای پارس جنوبی امکان تأمین خوراک متناسب با آن وجود دارد و از این رو تسریع در احیای ظرفیتهای پالایشی حائز اهمیت است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به برنامههای حفظ و نگهداشت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی، برداشت تجمعی گاز غنی از این میدان را بالغ بر ۱۱۰ تریلیون فوتمکعب اعلام کرد و افزود: در بازه ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، در کنار توسعه میدانهای جدید، پارس جنوبی همچنان مهمترین منبع تأمین گاز در سبد تولید شرکت نفت و گاز پارس باقی خواهد ماند، بنابراین توسعه منابع جدید بههیچوجه از ضرورت سرمایهگذاری در حفظ و نگهداشت تولید این میدان نمیکاهد و برنامههای صیانت از مخزن، حفاریهای تکمیلی و فشارافزایی باید همچنان با اولویت دنبال شود.
سرپرست مدیریت مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به ابعاد فعالیتهای حفاری در این میدان گفت: مجموع حفاریهای پارس جنوبی به حدود ۱۶۰۰ کیلومتر رسیده است که این رقم، مقیاس قابل توجه فعالیتهای زیرسطحی انجامشده در این میدان را بهخوبی نشان میدهد.
نشست بررسی عملکرد و پیشبینی تولید میدان گازی پارس جنوبی با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران ارشد، مجریان طرحهای توسعهای و کارشناسان شرکت نفت و گاز پارس و همچنین نمایندگان مدیریت برنامهریزی تلفیقی و مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران برگزار و تازهترین وضع عملکرد تولید و چشمانداز تولید گاز غنی از چاههای میدان مشترک پارس جنوبی بررسی شد.
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