دو روش جدید رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنهاا بیش از ۱۵ ماه نگذشته، می‌توانند با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس، ارز خود را در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بفروشند.

همچنین صادرکنندگانی که از ارزیابی پروانه آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته نیز می‌توانند ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی با عاملیت موسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله ETS عرضه کنند.

طبق بخشنامه شماره ۱۹۲۵۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ مورخ ۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵، صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است، به منظور رفع تعهد صادراتی می‌توانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس (منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند.

همچنین، رفع تعهدات ارزی تمام صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.