به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (پروژه ملی مهتاب) و آئین رونمایی از تندیس یادمان شهدای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برگزار شد. عباس علیآبادی وزیر نیرو، یزدان رضایی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر، جمعی از مدیران صنعت برق کشور و خانواده معظم ۴ شهید شرکت توزیع نیروی برق تهران در جنگ تحمیلی سوم، حضار این نشست بودند.
وزیر نیرو طی این نشست که در محل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شد، ضمن ادای احترام به مقام شهدا و جانبازان این شرکت در جنگ رمضان، اظهار کرد: به تمام شهدای صنعت برق درود میفرستم و به همه جانبازان و کسانی که فداکارانه از خود گذشتند و برای پایداری برق مردمشان تلاش کردند، سلام میکنم. همچنین به دشمن صهیونیستی و آمریکایی میگویم، ما تازه در ابتدای راه هستیم. خودمان را برای رویارویی با دشمنی که به ما حمله کرد، مردم ما را آزار داد، از ما شهید گرفت و سرداران این کشور را به شهادت رساند، آماده کردهایم.
علیآبادی با اشاره به شرایط ناترازی برق در کشور، توضیح داد: در حال حاضر ۲۰ هزار مگاوات از ناترازی را برطرف کردهایم. در برخی ادعاها مطرح میشود، در محلهای یا نقطهای هنوز کسری وجود دارد. گرچه ممکن است مشکلات فنی حادث شود اما کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. همه این اقدامات در شرایطی انجام شد که ما در محاصره کامل بودیم و دشمن فشار سنگینی بر کشور وارد میکرد. اما بدنه وزارت نیرو با تام توان پای کار بود چراکه مردم شایسته چنین خدماتی هستند.
هدف از طرح مهتاب، اصلاح شبکه برق کشور است
او با اشاره به جمعآوری انشعابات و برداشتهای غیرمجاز از شبکه برق کشور در طرح مهتاب، تشریح کرد: هدف در طرح مهتاب این است که چالشهای شبکه برق کشور را اصلاح شود. ممکن است افرادی فریب خورده باشند و اقدام به بهرهبرداری غیرمجاز از شبکه برق کرده باشند اما نباید آبروی آنها مورد تعرض قرار گیرد. با وجود این، قاطعانه با تخلف برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد کسی از ثروت ملی برای تأمین مطامع خود استفاده کند.
وزیر نیرو افزود: در جریان رفع تلفات فنی در پروژه مهتاب، متوجه تلفات غیرفنی و سو استفاده نیز شدیم و در نتیجه خودمان را برای یک مبارزه حسابشده هوشمند و دقیق با بهرهبرداریهای غیرمجاز آماده کردیم. در سالهای آینده اخبار بهتری منتشر خواهد شد؛ از جمله اینکه اساساً این فرصتها را بهطور کامل از دست متخلفان خواهیم گرفت تا بتوانیم خدمت شایسته و بایستهای به مردممان ارائه کنیم.
علیآبادی با بیان اینکه امروز از نظر توان تولید، در منطقه نامدار هستیم، تاکید کرد: ظرفیت تولید برق کشور در ابتدای انقلاب، حدود ۷ هزار مگاوات بود و اکنون به بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات افزایش یافته است. در حالی که جمعیت کشور تنها دو و نیم برابر شده، شبکه و توان تولید برق کشور حدودا ۱۲ برابر افزایش یافته است.
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