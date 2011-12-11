68 میلیون دلار کالا از گمرک سمنان به خارج از کشور صادر شد

علی اکبر شامانی در گفتگو با مهر افزود: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه از نظر ارزش دارای رشد 58 درصدی است.

وی افزود: در این مدت بیش از 268 هزار و 227 تن کالا امسال از استان سمنان به خارج صادر شده است که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش دارد.



شامانی ارزش ریالی کالاهای صادراتی از استان سمنان را بالغ بر 728 میلیارد و 371 میلیون ریال بیان کرد و گفت: انواع سیمان، پودر شوینده، کاشی، عایق رطوبتی، لوله و پروفیل آهنی، کرک، شمش سرب، سنگ سلستین، کولر آبی و آرد را از جمله مهمترین اقلام صادراتی استان سمنان بوده است.



وی اظهار داشت: این کالاها به کشورهای اتریش، کره، هندوستان، عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه صادر شده است.



شامانی گفت: در هشت ماه گذشته بیش از 19 هزار و 978 تن کالا به ارزش بالغ بر 58 میلیون و 507 هزار دلار از طریق گمرک سمنان ترخیص شده است.



به گفته وی، این مقدار واردات از نظر وزنی 112 درصد و از لحاظ ارزش 95 درصد افزایش دارد.



مدیرکل گمرک استان سمنان پنبه شانه نزده، ماشین آلات، مواد اولیه عایق، خط تولید ترانس برق، کالاهای مصرفی، مواد اولیه رنگ، لوازم کامپیوتر، باتری قراضه، مواد اولیه کاشی و قطعات خودرو را از مهمترین اقلام وارداتی برشمرد و گفت: این کالاها از کشورهای ایتالیا، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، بزریل، چین، ژاپن و آسیای میانه وارد گمرک سمنان شده است.





افزایش 144 درصدی درآمد گمرک سمنان

وی از افزایش 144 درصدی درآمد این گمرک در سال جاری خبر داد و گفت: گمرک این استان در هشت ماهه امسال بالغ بر 60 میلیارد و 305 میلیون ریال درآمد داشته است.



مدیرکل گمرک استان سمنان اظهار داشت: 135 بسته پستی به وزن 609 کیلوگرم امسال در بخش امانات پستی گمرک استان سمنان به کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان، اتریش، هندوستان، فرانسه، نروژ، تایلند، افغانستان، ایتالیا و ... صادر شده است.



شامانی ارزش این مقدار صادرات را بیش از 394 میلیون ریال دانست و گفت: در این مدت 410 بسته به وزن بیش از یک هزار و 611 کیلوگرم و ارزش بالغ بر 400 میلیون ریال نیز وارد گمرک این استان شده است.



به گفته وی، این بسته ها حاوی البسه، کفش، بدلیجات، قهوه، لوازم آرایشی و بهداشتی، چراغ روشنایی، لوازم آشپزخانه، اسباب بازی، لنز، سی دی و ... بوده است.



مدیرکل گمرک استان سمنان یاد آور شد: در این مدت 52 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از 11 میلیارد و 783 میلیون ریال در این گمرک تشکیل شده که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 264 درصد افزایش و از نظر تعداد پرونده 15 درصد کاهش دارد.