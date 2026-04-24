صادرات تولیدات سمنان به ۴۵کشور؛ رشد ۱۵درصدی در سایه حمایت از بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح آدینه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از یک کارخانه در سمنان با اشاره به عملکرد گمرک استان در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در این سال، میزان صادرات از گمرک استان سمنان به ۴۶۳ هزار و ۴۴۷ تن به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۵ درصدی در وزن و ۱۲ درصدی در ارزش نسبت به سال قبل است.

وی افزود: در بخش واردات نیز ۴۸ هزار و ۶۴۲ تن کالا به ارزش ۲۱۸.۵ میلیون دلار وارد استان شده که در مقایسه با سال گذشته، رشد ۴ درصدی در وزن و کاهش ۲۴ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

استاندار سمنان با اشاره به عملکرد گمرک در حوزه مرسولات پستی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، در بخش صادرات پستی ۱۲۸ بسته به وزن ۱۶ هزار و ۹۰۶ کیلوگرم و به ارزش ۲۰۲۵ میلیون ریال ارسال شده و در بخش واردات نیز ۶ بسته به وزن ۱۹۲ کیلوگرم و به ارزش ۲۴۷ میلیون ریال ثبت شده است.

کولیوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا گفت: در سال گذشته، ۳۳۱ پرونده به ظن قاچاق کالا به ارزش ۱۳۹ میلیارد تومان در استان سمنان کشف و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی همچنین از افزایش درآمدهای گمرکی خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمد گمرک استان به ۴۷۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۳۰ درصدی داشته است.

استاندار سمنان با تأکید بر توسعه تعاملات تجاری استان افزود: در سال گذشته، صادرات از استان سمنان به ۴۵ کشور جهان انجام شده و متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی نیز ۳۵۹ دلار بوده است.

کولیوند افزود: کالاهای صادراتی استان توسط ۳۸۱ شرکت و در قالب ۹ هزار و ۶۰۲ فقره اظهارنامه صادر شده که نشان‌دهنده مشارکت گسترده بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه واردات نیز کالاها از ۳۲ کشور جهان به استان سمنان وارد شده که این امر بیانگر تنوع مبادی تجاری و ظرفیت بالای استان در تعاملات اقتصادی بین‌المللی است.