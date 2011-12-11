آب شرب هفت استان از طریق آب شیرین کن تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میوه چی از برنامه ریزی برای تامین آب شرب مورد نیاز 9 میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق استفاده از سامانه های آب شیرین کن خبر داد و افزود: میزان پیشرفت مطالعه این طرح بزرگ تا پایان مهرماه سال جاری 45 درصد بوده است.

وی از طرح جامع ارزیابی سامانه های نمک زدا (آب شیرین کنها) در نوار ساحلی جنوب کشور به عنوان یکی از طرحهای بزرگ آب شیرین کن در کشور یاد کرد و بهره گیری از فرآیندهای نوین شیرین سازی آب به منظور کاهش هزینه آب تولیدی و آلودگیهای زیست محیطی، برقراری ارتباط انرژی با نیروگاه های منطقه به منظور کاهش مصرف انرژی و هزینه، استفاده بهینه از منابع آب و تاسیسات موجود آبرسانی را از ویژگیهای اصلی این طرح اعلام کرد.



معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور محدوده مطالعاتی طرح جامع ارزیابی سامانه های نمک زدا (آب شیرین کنها) در نوار ساحلی جنوب کشور در هفت استان و 148 شهر با جمعیتی حدود سه میلیون و 836 هزار و 350 نفر در حال مطالعه است که در افق طرح به 9 میلیون نفر خواهد رسید.



وی هدف اصلی این طرح را تامین آب شرب و صنعت برای محدوده جنوبی کشور دانست و گفت: تامین آب مورد نیاز طرحهای توسعه صنعتی و گردشگری در نوار ساحلی و توسعه پایدار در بهره برداری از منابع آب از دیگر اهداف فرعی این طرح است.



میوه چی کار عمده این طرح در منطقه را ارتقای بهره وری انرژی با استفاده از انرژیهای نو در تاسیسات نمک زدایی، ارتقای شرایط بهداشت و رفاه عمومی در استانهای جنوب کشور، بهبود وضعیت زیرساختهای استانهای جنوبی کشور و توسعه اقتصادی سواحل دانست.



وی همچنین ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود شرایط اجتماعی منطقه و ایجاد فرصت رقابتی با کشورهای جنوبی حوزه خلیج فارس را از فواید مفید طرح جامع ارزیابی سامانه های نمک زدا در نوار ساحلی جنوب کشور اعلام کرد.



تاکنون دو دستگاه آب شیرین کن ثابت با ظرفیت تولید 10 هزار متر مکعب آب در شبانه روز در آبادان و خرمشهر و یک دستگاه آب شیرین کن ثابت با ظرفیت پنج هزار مترمکعب توسط بخش خصوصی نصب و راه اندازی شده و فاز دوم تاسیسات آب شیرین کن خرمشهر نیز با ظرفیت 20 هزار متر مکعب در شبانه روز توسط بخش خصوصی در حال ساخت است.