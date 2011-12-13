پایگاههای مقاومت وصیت نامه های شهدا را در اختیار جوانان قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی صبح سه شنبه در مراسم یادواره 19 شهید پایگاه 72 تن حوزه قدس آمل گفت: پایگاههای مقاومت محلات و روستاها باید در این حوزه بیشترفعالیت کنند و جملات آن را برجسته کنند تا مردم بدانند شهدا از چه بصیرت و آگاهی والایی برخوردار بوده و در چه در راهی قدم گذاشتند.

وی افزود: هم اکنون بسیاری از جوان نسل فعلی جامعه ما اطلاع کمی از ایثارگری های شهدای انقلاب و خود جنگ تحمیلی دارند و ضروری است در یادواره های شهدا دست نوشته ها و وصیت نامه های آنان بازگو شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران اضافه کرد: امروز نسل جوان جامعه بیشتر از هر زمان دیگری تشنه سیره شهدا است.

شاهچراغی با بیان اینکه اگر بخواهیم خودمان را به شهدای گرانقدر برسانیم باید در مسیر آنان حرکت کنیم تصریح کرد: شهدا با الگو قرار دادن شهدای کربلا مسیرحسینی خود را رقم زدند و وظیفه آحاد ملت به خصوص نسل جوان بوده که راه شهدا را ادامه دهند.

وی ادامه داد: در ایران اسلامی، مردم ایثار را با شهادت زمزمه می کنند، با خانواده های شهدا همراه هستند و با ولایت فقیه پیوند زده شده و این ملت را نمی توان با توپ و سلاح و ابزارهای تبلیغاتی و جنگ های روانی از همدیگر جدا کرد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران به عظمت قیام امام حسین(ع) و تاثیرگذاری آن در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: ماجرای اسارت امام سجاد(ع)، حضرت زینب (س) و بقیه اصحاب معادل شهادت امام حسین(ع) بوده و این اسارت عظیم سبب شد تا پیام عاشورا در طول تاریخ و تا قیام قیامت انتقال یابد.

شاهچراغی با بیان اینکه برخی از واژه هایی که در مسیر اسارت خاندان اباعبدالله الحسین(ع) استفاده می شود واژه های درستی نیست، افزود: خاندان امام حسین(ع) خاندان غیرت و عظمت بوده و نه تنها استفاده از تعابیر ناشایست کار درستی نیست بلکه به تعبیر یکی از علما موجب تحقیر خاندان عصمت می شود.

وی تصریح کرد: اگر کسی می خواهد عاشورایی باشد باید در مسیر شهدا باشد و با بصیرت و دشمن شناسی در تمام صحنه ها حضوری عاشورایی داشته باشند.