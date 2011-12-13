موسیقی عاشورایی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در این برنامه که ساعت 7 تا 8 صبح چهارشنبه 23 آذرماه ،از شبکه بین المللی خبرپخش می شود،رضا مهدوی،کارشناس و مجری این برنامه ، با زاهدی در خصوص موضوعاتی چون موسیقی عاشورا، موسیقی دهه دوم ، کتاب موسیقی عاشورا، آسیب شناسی مداحی و روضه خوانی و نیز موسیقی های تولیدی دهه اخیردراین زمینه به گفتگو می پردازد.



گفتنی است این برنامه دریک سال گذشته با حضور چهره هایی چون شاهین فرهت، مصطفی کمال پورتراب، امیر اشرف آریان پور،محمد سریر، محمد علی بهمنی ، افشین ید اللهی ، ترانه مکرم ، هوشنگ جاوید، محمد سعید شریفیان، سالارعقیلی و سینا سرلک اجرا شده است.

