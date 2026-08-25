حفظ اشتغال هزار کارگر تا وصول مطالبات معوق بانکی در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: دادگستری استان در پرتو سیاست‌های کلان قوه قضائیه و با الهام از رهنمودهای مسئولان عالی قضایی، منشأ خدمات ارزشمند و اثرگذاری در عرصه‌های قضایی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بوده است.

وی با تأکید بر همراهی نهادهای نظارتی و امنیتی و مشارکت مردم استان افزود: دادستانی استان در حوزه حقوق شهروندی و نظام دادرسی، با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق عدالت قضایی و افزایش پاسخگویی برداشته است.

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: دادستانی با ورود به‌موقع و مسئولانه از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار جلوگیری کرده است.

موسویان افزود: حفظ اشتغال بیش از هزار کارگر و جلوگیری از تعطیلی یک واحد فولادی با حدود ۳۰۰ نیروی کار از جمله نمونه‌های این اقدامات است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادستانی در حوزه زندان‌ها و اجرای نهادهای ارفاقی بیان کرد: دادستانی استان با عملکرد مطلوب در این حوزه موفق به کسب رتبه برتر کشوری در کاهش جمعیت کیفری شده است.

موسویان ثبت رکورد بی‌سابقه اعطای مرخصی به زندانیان در مناسبت‌های ملی و مذهبی را نیز بیانگر رویکرد اصلاح‌محور و انسانی دستگاه قضایی استان دانست.

دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه امنیت عمومی و مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: مدیریت هوشمندانه و حفظ وضعیت مطلوب استان در شرایط حساس، حاصل اشراف اطلاعاتی، تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بوده است.

وی مقابله با فساد اداری و صیانت از بیت‌المال را از دیگر محورهای فعالیت دادستانی عنوان کرد و افزود: در این دوره ۶۰ درصد از مطالبات معوق بانکی وصول شد و برخورد با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی به‌صورت سازمان‌یافته در دستور کار قرار گرفت.

موسویان همچنین با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با مجرمان خشن اظهار کرد: رسیدگی جدی به پرونده قتل دکتر داوودی با حضور مستقیم مقامات قضایی و اجرای حکم، جلوه‌ای از اقتدار و مسئولیت‌پذیری دادسراهای استان در اجرای قانون بود.

وی با اشاره به آغاز دوره مدیریت جدید دادگستری استان تصریح کرد: مسیر خدمت‌رسانی با جدیت و تحت هدایت رئیس کل جدید دادگستری استان ادامه خواهد یافت و امید است با استمرار حمایت مسئولان عالی قضایی، شاهد تداوم این اقدامات و تحقق اهداف متعالی نظام قضایی باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از اعتماد مسئولان قضایی گفت: امانت‌داری، پرهیز از استفاده شخصی از موقعیت و احساس تکلیف واقعی نسبت به مردم از خصوصیات بارز همکاران قضایی استان است و این امانت برای آیندگان ماندگار خواهد بود.