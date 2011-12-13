انهدام باند ترانزیت مواد مخدر/ کشف یک تن تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی آخوندی در این رابطه اظهار داشت : مأموران اداره مبارزه با مواد مخدر استان با شناسایی باند ترانزیت مواد مخدر از نیک شهر (سیستان و بلوچستان ) به مقصد جاسک- میناب ، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار آخوندی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در محور جاسک- نیک شهر ، مأموران خودروی تویوتا حامل مواد مخدر را که توسط دو دستگاه خودرو پژو پارس و یک دستگاه وانت پیکان اسکورت می شد ، شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی هرمزگان بیان داشت: مأموران انتظامی در بازرسی از خودرو قاچاقچیان یک تن مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

وی در پایان افزود: در این عملیات که منجر به درگیری مسلحانه مأموران و قاچاقچیان مواد مخدر شد ، یک نفر از مأموران مجروح و از باند 6 نفره قاچاقچیان مواد مخدر 2 نفر به هلاکت رسید و 3 نفر مجروح و 1 نفر دستگیر شد. در این رابطه نیز 4 قبضه سلاح جنگی به همراه تعدادی خشاب و تیر جنگی کشف و ضبط شد.