محمدی عراقی: رمز موفقیت ملت ایران، ایمان به قدرت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی نماینده ولی فقیه در قم در یازدهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت در دانشگاه تهران پاسداشت قائد شهید امت با شعار ایستاده در پناه ضامن، اظهار کرد : رییس جمهور آمریکا روزی می‌گفت مردم ایران ایمان ندارند، اما امروز اعتراف می‌کند ملتی که ایمان داشته باشد، می‌تواند چنین اعجازی را خلق کند. در هر زمانی و در برابر هر دشمنی، تفاوتی نمی‌کند که سلاح او هر اندازه پیشرفته باشد یا دشمن تا چه اندازه قدرتمند باشد؛ در برابر قدرت الهی تفاوتی نمی‌کند و این، رمز موفقیت مردم ما در جهان امروز است.



نماینده ولی‌فقیه در قم، با بیان آنکه رئیس جمهور آمریکا روزی از تسلیم شدن ملت ایران سخن می‌گفت و امروز در برابر این مقاومت متحیر شده است، گفت: آیا این نشانه‌های قدرت الهی نیست که ملت بیش از پنج ماه و بیش از ۱۵۰ شب، در یک زمان، در همه میدان‌ها و نقاط کشور دور هم جمع شوند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را با افتخار بلند کنند و با یک شعار و یک صدا در برابر دشمن قد علم کنند؟ اگر اینها نشانه‌های قدرت ایمانی متکی بر توحید نیست، پس چیست؟



وی افزود: به این آب و خاک می‌بالم و باید به داشتن چنین نظام مستحکمی افتخار کنیم که همزمان در برابر دو ابرقدرت ایستاده است؛ حتی اگر قدرت‌های دیگر کوچک و بزرگ منطقه‌ای و جهانی را به حساب نیاوریم، حداقل این دو قدرت هسته‌ای که شما به حق شعار «مرگ» را علیه آنها سر می‌دهید، یعنی در حقیقت می‌گویید مرگ بر رژیم ظالم، متجاوز، اشغالگر، نژادپرست و کودک‌کش.



حجت‌الاسلام محمودی عراقی بیان کرد: ما با مردم هیچ کشوری دشمنی نداریم. ما افتخار می‌کنیم به آن رهبر شهیدی که مخاطب پیام‌های انسان‌ساز او، دانشجویان و جوانان اروپا و آمریکا بودند و پیام او را درک و دریافت می‌کردند. ما چنین رهبری داشتیم و با مردم آن کشورها دشمنی نداریم. شعار «مرگ» ما یعنی مرگ بر زورگویی و تجاوز.



وی عنوان کرد: اینها چگونه هستند و از ما چه می‌خواهند؟ از آن سوی دنیا برای کشور ما چه نقشه و طرحی دارند جز تسلیم، تجزیه‌طلبی و تضعیف قدرت دفاع ملی ما؟ بنابراین تکلیف ما در برابر چنین چیزی روشن است و بارها و بارها اعلام شده و نیاز به گفتن ندارد.



نماینده ولی‌فقیه در قم گفت: مکتب و آیین ما، آیین جنگ نیست و این راه و روش همه پیامبران الهی است. ما اهل جنگ نیستیم و راضی نیستیم حتی یک نفر بی‌گناه کشته شود؛ اما چه کنیم؟ مگر می‌توانیم زیر بار ذلت برویم؟ مگر عقلانیت و فضیلت و به تعبیر امام حسین(ع)، دام پاکی که این جوانان را در خود پرورش داده است، اجازه می‌دهد زیر بار ذلت برویم؟



وی افزود: مگر مکتب عاشورا به ملت عاشورایی ما، به تعبیر آن شهید بزرگوار، شهید سلیمانی و ملت امام حسین(ع)، اجازه می‌دهد زیر بار ذلت برویم؟ مگر نباید این سخن آسمانی آن رهبر شهید را که در آخرین سخنرانی‌هایش فرمودند که مثل منی با مثل یزید بیعت نمی‌کند.

حجت‌الاسلام محمودی عراقی اظهار کرد: همه ما می‌دانیم در چه زمان و زمانه‌ای قرار گرفته‌ایم و برای دفاع از حقیقت و فضیلت، چه تکلیف سنگینی در این زمان بر دوش آحاد ملت ما، به‌ویژه جامعه نخبگانی و دانشگاهی، قرار گرفته است. این بیداری که به حمدالله در سطح جهانی پدید آمده، نتیجه همین استقامت است.



وی بیان کرد: تمام اینها مصداق بارز آیات قرآنی است؛ «إِنَّ الَّذِینَ»؛ کسانی که پای حرف خودشان ایستادند. این سنت الهی، تخلف‌ناپذیر است و نتیجه این استقامت و دفاع از حق، جلب نصرت، موفقیت و پیروزی است. در حقانیت این وعده الهی هیچ شکی نداریم؛ وعده خداوند حق است و تحقق خواهد یافت.