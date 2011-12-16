قانون جدید راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی شهروندان است

سرهنگ سید تقی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله دوم جدول جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی، با افزایش نرخ جریمه از اول دی ماه جاری به مرحله اجرا در می آید.

وی اظهارداشت: توقف وسیله نقلیه در پیاده رو و محل های ممنوعه و همچنین عدم توجه به فرمان پلیس موجب انتقال وسیله نقلیه به پارکینگ می شود.

رئیس راهور گیلان گفت: هرگاه توقف وسیله نقلیه به هر میزان موجب بروز خطر، کاهش ظرفیت و انسداد راه شود موجب انتقال وسیله به پارکینگ خواهد شد.

وی افزود: راننده ای که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شود.

امینی ادامه داد: چنانچه راننده متخلف دارای 30 نمره منفی باشد، گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط و در پایان این مدت با پرداخت 400 هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مشروط خواهد شد.

وی اظهارداشت: راننده متخلف چنانچه در مرحله دوم در اثر ارتکاب تخلفات جدید 25 نمره منفی کسب کند، گواهینامه وی به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضا این مدت و پرداخت 600 هزار ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.

رئیس راهور گیلان گفت: هرگاه راننده متخلف درمرحله سوم در اثر ارتکاب تخلفات جدید 20 نمره منفی کسب کند، گواهینامه وی ابطال می شود و بعد از یکسال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال به نفع خزانه عمومی، گواهینامه جدید اخذ کند.

وی افزود: در صورتی که راننده متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب تخلف در مراحل اول ( بند 6 ) و دوم ( بند7 ) و یکسال در مرحله سوم ( بند8 )، مرتکب هیچ یک از تخلفات رانندگی نشود، تمامی نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی بلا اثر می شود و تخلفات بعدی به عنوان تخلف اول وی محسوب خواهد شد.

امینی عنوان کرد:مهلت پرداخت جرائم رانندگی از زمان اعلام به راننده 60 روز (2 ماه) است.

وی بیان داشت: رانندگان در صورتی که به جرائم رانندگی معترض باشند در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ می توانند به اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و طرح موضوع کنند.

رئیس پلیس راهور گیلان با اشاره به اینکه جریمه عبور از چراغ قرمز از هفت هزار تومان به 100 هزار تومان افزایش یافته است، گفت: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلومتر 500 هزار ریال و زیر60 کیلومتر در ساعت 300 هزار ریال است.

وی افزود: عدم اعلام آدرس جدید مالک وسیله نقلیه به پلیس راهنمایی، جریمه 50 هزار ریالی را به همراه دارد.

امینی اظهارداشت: هرگاه راننده ای مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا، تجاوز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، حرکت مارپیچ و تجاوز به چپ از محور راه شد، ضمن اعمال نمره منفی خودرو به مدت سه روز توقیف می شود.

وی ادامه داد: رانندگان با تبعیت از قوانین راهنمایی و رانندگی بستری امن را برای شهروندان فراهم کنند.