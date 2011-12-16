به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی کشور بزرگداشت شهدای آبادان طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سالن ولیعصر(عج) مجموعه زنده یاد پرویز دهداری این شهر برگزار شد.

بر این اساس در پایان این رقابتها که با حضور فرنگی کارانی از 29 استان برگزار شد، ماشاءاله عرب از تهران و احسان محمدی از خوزستان بعنوان مربی و کشتی‌گیر نمونه، مهدی نوروزی از چهار محال و بختیاری بعنوان فنی ترین کشتی‌گیر و تیم آذربایجان شرقی بعنوان تیم اخلاق انتخاب شدند.از مجموع مدالهای طلا خوزستان و توابع تهران هر استان صاحب دو مدال شدند و شش مدال طلای دیگر به استانهای دیگر تعلق گرفت. تیم تهران با یک مدال طلا و اختلاف دو امتیازی با تیم خوزستان "الف" به مقام قهرمانی رسید و دست میزبان از قهرمانی کوتاه ماند.

- رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات بشرح زیر است:

رده‌بندی انفرادی:

42 کیلوگرم: 1- عبدالحسین جهانبخشی (کهکیلویه و بویراحمد) 2- رضا رحمانی (خراسان شمالی) 3- احسان محمدی (خوزستان الف) و محمد سلطانی منفرد (خوزستان ب) 5- آرمین میرانی (کردستان) و مهران محسنی (همدان)



46 کیلوگرم: 1- محمد مراد قیاسی (خوزستان الف) 2- رضا محمدی (خوزستان ب) 3- امید امرایی (البرز) و هادی تختایی (زنجان) 5- آزاد منصور روستا (ترهان) و علی ظریف دوست (سیستان و بلوچستان)



50 کیلوگرم: 1- رضا خدری (البرز) 2- ایوب ولی‌پور (خوزستان) 3- علیرضا عبدولی (کیش) و نبی‌اله کریمی (مازندران) 5- امیر اسماعیل‌آبادی (خراسان شمالی) و سید مهدی موسوی (خوزستان)



54 کیلوگرم: 1- میثم رحمتی‌پور (خوزستان الف) 2- سید میثم رمضانی (فارس) 3- پیمان سلیمانی (تهران) و علی ارسلان (مازندران) 5- علی اکبر سلمانی (توابع تهران) و علی زارعی (ایلام)



58 کیلوگرم: 1- مهدی نوروزی (چهارمحال و بختیاری) 2- علیرضا امانی (لرستان) 3- محمود پاپی (خوزستان الف) و افشین آریج (مازندران) 5- کیوان رضایی (فارس) و نیما اسماعیلی (تهران)



63 کیلوگرم: 1- پرهام قنبری (فارس) 2- میلاد محمدی (خوزستان ب) 3- محمد رسن (یزد) و سجاد کیخاپور (سیستان و بلوچستنان) 5- امین محمد ترک خوش (تهران) و احسان واحدی (مرکزی)



69 کیلوگرم: 1- مهدی فلاح (توابع تهران) 2- بهنام افشارنیک (تهران) 3- میلاد محمدی (مازندران) و علی هاشمی (لرستان) 5- مهدی فتاحی‌نیا (ایلام) و محمد غویشاوی (خوزستان ب)



76 کیلوگرم: 1- علی محمود (تهران) 2- عرفان نعمتی راد (آذربایجان غربی) 3- ایمان میرزایی (اصفهان) و حسام یوسفی (گیلان) 5- همایون پورعبدولی (خوزستان الف) و محمدرضا ترابی (فارس)



85 کیلوگرم: 1- مهدی ابراهیم زاده (مازندران) 2- افشین پناهی (تهران) 3- علی کنعانی (اردبیل) و علی فتاح‌منش (قم) 5- میلاد قنواتی نسب (خوزستان ب) و حسین ساسانی (فارس)



100 کیلوگرم: 1- محمد حسین رحیم زاده (توابع تهران) 2- پوریا عباسی (فاس) 3- مرتضی دریکوندی (کیش) و علی صابری (گیلان) 5- جمشید فاریابی (کرمان) و سعید نورتبار (مازندران)

رده‌بندی تیمی:

1- تهران 57 امتیاز

2- خوزستان الف 55 امتیاز

3- مازندران 52 امتیاز

4- خوزستان ب 51 امتیاز

5- فارس 50 امتیاز

